شرطة عسير تلقي القبض على مطلوب أمني في تثليث

اعتدى على عدد من قائدي الشاحنات وسلب ما بحوزتهم

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن الجهات الأمنية باشرت خلال الأيام الماضية بلاغات عن تعرُّض عدد من قائدي الشاحنات للاعتداء المسلح من أحد الأشخاص بمحافظة تثليث، وسلب ما بحوزتهم من أموال نقدية، وقيامه بإطلاق النار على شاحنة نقل مركبات، وتعطيلها، وسلب مركبة "تاهو" منها.

وأضاف بأنه اتضح أن الجاني - وهو مواطن في العقد الثالث من العمر - يتحصن بأحد الجبال القريبة من الطريق العام؛ فبادرت قوة أمنية بمحاصرته ومداهمته، وتمكنت -بتوفيق الله- من القبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن.

وأشار إلى أنه اتضح أيضًا أن الجاني مطلوب أمنيًّا، وقام بإطلاق النار على أحد رجال الأمن بمحافظة وادي الدواسر، وضُبط بحوزته المركبة المسلوبة، وسلاح رشاش، ومسدس، و6 مخازن، بها (153) طلقة حية.

وقد جرى إيقاف الجاني، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.