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بالصور.. بيع بيضة ذهبية من مجموعة الإمبراطورة الروسية.. تعرف عليها

في مزاد بموسكو مقابل 67.5 مليون روبل

أعلن في العاصمة الروسية موسكو، عن بيع بيضة ذهبية من مجموعة الإمبراطورة الروسية ماريا فيودوروفنا، في مزاد بالعاصمة الروسية موسكو مقابل 67.5 مليون روبل (نحو 930 ألف دولار).

البيضة الذهبية تعود إلى مجموعة فابيرجيه، أي أنها من صنع الصائغ الروسي الشهير بيتر كارل فابيرجيه.

وتم عرض البيضة في المزاد بسعر بدأ عند 28 مليون روبل، لكنها بيعت في النهاية بقيمة 67.5 مليون روبل.

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بالصور.. بيع بيضة ذهبية من مجموعة الإمبراطورة الروسية.. تعرف عليها
سبق

أعلن في العاصمة الروسية موسكو، عن بيع بيضة ذهبية من مجموعة الإمبراطورة الروسية ماريا فيودوروفنا، في مزاد بالعاصمة الروسية موسكو مقابل 67.5 مليون روبل (نحو 930 ألف دولار).

البيضة الذهبية تعود إلى مجموعة فابيرجيه، أي أنها من صنع الصائغ الروسي الشهير بيتر كارل فابيرجيه.

وتم عرض البيضة في المزاد بسعر بدأ عند 28 مليون روبل، لكنها بيعت في النهاية بقيمة 67.5 مليون روبل.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
02:23 PM

بالصور.. بيع بيضة ذهبية من مجموعة الإمبراطورة الروسية.. تعرف عليها

في مزاد بموسكو مقابل 67.5 مليون روبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن في العاصمة الروسية موسكو، عن بيع بيضة ذهبية من مجموعة الإمبراطورة الروسية ماريا فيودوروفنا، في مزاد بالعاصمة الروسية موسكو مقابل 67.5 مليون روبل (نحو 930 ألف دولار).

البيضة الذهبية تعود إلى مجموعة فابيرجيه، أي أنها من صنع الصائغ الروسي الشهير بيتر كارل فابيرجيه.

وتم عرض البيضة في المزاد بسعر بدأ عند 28 مليون روبل، لكنها بيعت في النهاية بقيمة 67.5 مليون روبل.

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