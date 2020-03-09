السفارة في روما للسعوديين الموجودين بإيطاليا: تواصلوا معنا سريعاً

بعد أن قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إليها

دعت السفارة السعودية في روما جميع المواطنين الموجودين في ايطاليا، إلى سرعة التواصل معها.

وقالت السفارة: نظراً لتطورات انتشار فيروس كورونا الجديد في جمهورية إيطاليا وما ترتب عليها من إجراءات وقائية اتخذتها الحكومة، تأمل من جميع المواطنين الموجودين في إيطاليا، سرعة التواصل مع السفارة على الرقم التالي:

٠٠٣٩٣٢٨٠٤٣٢٦٠٦

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح، أمس، بأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى كل من (الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول مَن كان موجوداً بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأضاف المصدر أن لوزارتَي الداخلية والصحة التنسيق؛ للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.