النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف" يستعرض برامج دعم التدريب والتوظيف مع ممثلي قطاع المطاعم والمقاهي

في إطار حرص الصندوق على مواصلة الكوادر الوطنية أعمالها في ظل جائحة كورونا

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ورشة عمل افتراضية عن بُعد بمشاركة جمعية المطاعم والمقاهي "قوت"، موجهة لمسؤولي الموارد البشرية ومديري المنشآت العاملة في مجال المطاعم والمقاهي، وذلك ضمن سعي الصندوق لتعريف المهتمين في هذا المجال ببرامج دعم وممكنات الصندوق ودعم تطلعات أصحاب العمل وموظفيهم وتلبية احتياجاتهم التدريبية والوظيفية.

تأتي الورشة في إطار حرص الصندوق على مواصلة تمكين وتدريب الكوادر الوطنية واستمرارها في أعمالها بالقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19" وكذلك دعم منشآت القطاع وضمان استقرارها وتنمية أدائها.

واطلع المشاركون في الورشة على برامج الصندوق التدريبية الداعمة للقطاع الخاص، وأساليب وأنماط التدريب الأكثر ملاءمة للقطاع الخاص في ظل الجائحة وما بعدها، إضافة إلى المهارات العامة والمهنية للقطاع الخاص في ظل الجائحة وما بعدها.

واستعرضت الورشة ممكنات وبرامج دعم التدريب والتوظيف، مثل: دروب، وتمهير، ودعم الشهادات المهنية الاحترافية، والتدريب في المعاهد غير الربحية، وصيفي، ودعم التوظيف، ودعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" ودعم نقل المرأة العاملة "وصول" وبرامج توافق لدعم توظيف ذوي الإعاقة ودعم أجر أيام غسيل الكلى.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف" يستعرض برامج دعم التدريب والتوظيف مع ممثلي قطاع المطاعم والمقاهي
سبق

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ورشة عمل افتراضية عن بُعد بمشاركة جمعية المطاعم والمقاهي "قوت"، موجهة لمسؤولي الموارد البشرية ومديري المنشآت العاملة في مجال المطاعم والمقاهي، وذلك ضمن سعي الصندوق لتعريف المهتمين في هذا المجال ببرامج دعم وممكنات الصندوق ودعم تطلعات أصحاب العمل وموظفيهم وتلبية احتياجاتهم التدريبية والوظيفية.

تأتي الورشة في إطار حرص الصندوق على مواصلة تمكين وتدريب الكوادر الوطنية واستمرارها في أعمالها بالقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19" وكذلك دعم منشآت القطاع وضمان استقرارها وتنمية أدائها.

واطلع المشاركون في الورشة على برامج الصندوق التدريبية الداعمة للقطاع الخاص، وأساليب وأنماط التدريب الأكثر ملاءمة للقطاع الخاص في ظل الجائحة وما بعدها، إضافة إلى المهارات العامة والمهنية للقطاع الخاص في ظل الجائحة وما بعدها.

واستعرضت الورشة ممكنات وبرامج دعم التدريب والتوظيف، مثل: دروب، وتمهير، ودعم الشهادات المهنية الاحترافية، والتدريب في المعاهد غير الربحية، وصيفي، ودعم التوظيف، ودعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" ودعم نقل المرأة العاملة "وصول" وبرامج توافق لدعم توظيف ذوي الإعاقة ودعم أجر أيام غسيل الكلى.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
11:29 AM

"هدف" يستعرض برامج دعم التدريب والتوظيف مع ممثلي قطاع المطاعم والمقاهي

في إطار حرص الصندوق على مواصلة الكوادر الوطنية أعمالها في ظل جائحة كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
67

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ورشة عمل افتراضية عن بُعد بمشاركة جمعية المطاعم والمقاهي "قوت"، موجهة لمسؤولي الموارد البشرية ومديري المنشآت العاملة في مجال المطاعم والمقاهي، وذلك ضمن سعي الصندوق لتعريف المهتمين في هذا المجال ببرامج دعم وممكنات الصندوق ودعم تطلعات أصحاب العمل وموظفيهم وتلبية احتياجاتهم التدريبية والوظيفية.

تأتي الورشة في إطار حرص الصندوق على مواصلة تمكين وتدريب الكوادر الوطنية واستمرارها في أعمالها بالقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19" وكذلك دعم منشآت القطاع وضمان استقرارها وتنمية أدائها.

واطلع المشاركون في الورشة على برامج الصندوق التدريبية الداعمة للقطاع الخاص، وأساليب وأنماط التدريب الأكثر ملاءمة للقطاع الخاص في ظل الجائحة وما بعدها، إضافة إلى المهارات العامة والمهنية للقطاع الخاص في ظل الجائحة وما بعدها.

واستعرضت الورشة ممكنات وبرامج دعم التدريب والتوظيف، مثل: دروب، وتمهير، ودعم الشهادات المهنية الاحترافية، والتدريب في المعاهد غير الربحية، وصيفي، ودعم التوظيف، ودعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" ودعم نقل المرأة العاملة "وصول" وبرامج توافق لدعم توظيف ذوي الإعاقة ودعم أجر أيام غسيل الكلى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,077
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,729
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,658
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,202

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة