النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنبيهات متقدمة تمهّد ليوم ماطر في 5 مناطق .. الرياض حاضرة

تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 5 تنبيهات متقدمة لأمطار رعدية على مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان.

في منطقة الرياض، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتشمل: الدوادمي وعفيف وشقراء والزلفي والمجمعة والأجزاء المجاورة وتستمر حتى الثانية من فجر غد.

ونبّهت مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان من حالة متقدمة لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.. وتتواصل في منطقة الباحة حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنبيهات متقدمة تمهّد ليوم ماطر في 5 مناطق .. الرياض حاضرة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 5 تنبيهات متقدمة لأمطار رعدية على مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان.

في منطقة الرياض، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتشمل: الدوادمي وعفيف وشقراء والزلفي والمجمعة والأجزاء المجاورة وتستمر حتى الثانية من فجر غد.

ونبّهت مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان من حالة متقدمة لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.. وتتواصل في منطقة الباحة حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
09:47 AM

تنبيهات متقدمة تمهّد ليوم ماطر في 5 مناطق .. الرياض حاضرة

تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
17,800

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 5 تنبيهات متقدمة لأمطار رعدية على مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان.

في منطقة الرياض، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتشمل: الدوادمي وعفيف وشقراء والزلفي والمجمعة والأجزاء المجاورة وتستمر حتى الثانية من فجر غد.

ونبّهت مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان من حالة متقدمة لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.. وتتواصل في منطقة الباحة حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,701
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,977
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,625
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,529

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

..وبدأ دور القضاء..!!

..وبدأ دور القضاء..!!

محمد الصيـعري
هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

عبدالرحمن المرشد
الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الحسين معافا
مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية
تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة