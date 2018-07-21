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14 بنكاً تركياً في مهب الريح .. خطر حكومي وهذا ما يعجز عنه المسؤولون

"فيتش" تخفّض التصنيف الائتماني والتدهور بملامح ظاهرة .. المشهد "سلبي"

خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف الائتمان بالعملات الأجنبية على المدى الطويل لـ 12 بنكاً تركياً مملوكاً لعناصر أجنبية والمؤسسات التابعة لها وبنكين حكوميين، بينما أبقت على المشهد الائتماني عند مستوى "سلبي".

جاء هذا القرار عقب تخفيض "فيتش" تصنيف تركيا الائتماني في الثاني عشر من يوليو الجاري.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، ذكر موقع "بلومبيرج"، أن "فيتش" صرحت في بيانها بأن سبب خفضها التصنيف الائتماني للبنوك التركية المملوكة لعناصر أجنبية من مستوى BB- إلى B+ يرجع إلى تزايد خطر تدخل الحكومة في قطاع البنوك في حال تدهور التمويل الخارجي لتركيا بشكل كبير.

ويعكس التصنيف الائتماني للبنوك نظرة "فيتش" تجاه المخاطر المتزايدة فيما يخص قدرة المسؤولين الأتراك على توفير الدعم الكافي للنقد الأجنبي في موعده بالأخذ في عين الاعتبار احتمالية مواجهة البلاد صعوبة في التمويل الخارجي.

وتضمنت قائمة البنوك التركية التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني كلاً من: بنك الضمان "جارانتي" وبنك "يابي كريدي" وبنك الاقتصاد وبنك قطر الوطني الأهلي وبنك كويت ترك وبنك دنيز وبنك التنمية وبنك "بوزيتيف" للائتمان والتنمية وبنك "بورجان" وبنك "ألترناتيف" وبنك ICBC وبنك التصدير وبنك "تركيا فينانس".

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14 بنكاً تركياً في مهب الريح .. خطر حكومي وهذا ما يعجز عنه المسؤولون
سبق

خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف الائتمان بالعملات الأجنبية على المدى الطويل لـ 12 بنكاً تركياً مملوكاً لعناصر أجنبية والمؤسسات التابعة لها وبنكين حكوميين، بينما أبقت على المشهد الائتماني عند مستوى "سلبي".

جاء هذا القرار عقب تخفيض "فيتش" تصنيف تركيا الائتماني في الثاني عشر من يوليو الجاري.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، ذكر موقع "بلومبيرج"، أن "فيتش" صرحت في بيانها بأن سبب خفضها التصنيف الائتماني للبنوك التركية المملوكة لعناصر أجنبية من مستوى BB- إلى B+ يرجع إلى تزايد خطر تدخل الحكومة في قطاع البنوك في حال تدهور التمويل الخارجي لتركيا بشكل كبير.

ويعكس التصنيف الائتماني للبنوك نظرة "فيتش" تجاه المخاطر المتزايدة فيما يخص قدرة المسؤولين الأتراك على توفير الدعم الكافي للنقد الأجنبي في موعده بالأخذ في عين الاعتبار احتمالية مواجهة البلاد صعوبة في التمويل الخارجي.

وتضمنت قائمة البنوك التركية التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني كلاً من: بنك الضمان "جارانتي" وبنك "يابي كريدي" وبنك الاقتصاد وبنك قطر الوطني الأهلي وبنك كويت ترك وبنك دنيز وبنك التنمية وبنك "بوزيتيف" للائتمان والتنمية وبنك "بورجان" وبنك "ألترناتيف" وبنك ICBC وبنك التصدير وبنك "تركيا فينانس".

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
12:20 PM

14 بنكاً تركياً في مهب الريح .. خطر حكومي وهذا ما يعجز عنه المسؤولون

"فيتش" تخفّض التصنيف الائتماني والتدهور بملامح ظاهرة .. المشهد "سلبي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف الائتمان بالعملات الأجنبية على المدى الطويل لـ 12 بنكاً تركياً مملوكاً لعناصر أجنبية والمؤسسات التابعة لها وبنكين حكوميين، بينما أبقت على المشهد الائتماني عند مستوى "سلبي".

جاء هذا القرار عقب تخفيض "فيتش" تصنيف تركيا الائتماني في الثاني عشر من يوليو الجاري.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، ذكر موقع "بلومبيرج"، أن "فيتش" صرحت في بيانها بأن سبب خفضها التصنيف الائتماني للبنوك التركية المملوكة لعناصر أجنبية من مستوى BB- إلى B+ يرجع إلى تزايد خطر تدخل الحكومة في قطاع البنوك في حال تدهور التمويل الخارجي لتركيا بشكل كبير.

ويعكس التصنيف الائتماني للبنوك نظرة "فيتش" تجاه المخاطر المتزايدة فيما يخص قدرة المسؤولين الأتراك على توفير الدعم الكافي للنقد الأجنبي في موعده بالأخذ في عين الاعتبار احتمالية مواجهة البلاد صعوبة في التمويل الخارجي.

وتضمنت قائمة البنوك التركية التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني كلاً من: بنك الضمان "جارانتي" وبنك "يابي كريدي" وبنك الاقتصاد وبنك قطر الوطني الأهلي وبنك كويت ترك وبنك دنيز وبنك التنمية وبنك "بوزيتيف" للائتمان والتنمية وبنك "بورجان" وبنك "ألترناتيف" وبنك ICBC وبنك التصدير وبنك "تركيا فينانس".

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