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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على نجران و4 من محافظاتها

دعا المدني لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على نجران و4 من محافظاتها
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
10:19 AM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على نجران و4 من محافظاتها

دعا المدني لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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