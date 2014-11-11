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أجرت فيه أنشطة نووية سرية.. رَصْد آثار يورانيوم في موقع أخفته إيران

يقع في منطقة توركز أباد بطهران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الاثنين) أنها رصدت آثار يورانيوم في موقع غير معلن في إيران.

وأوضحت الوكالة في تقرير حول برنامج إيران النووي، أوردته "فرانس 24"، أنها رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلنه إيران للوكالة.

وأضافت بأن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم؛ إذ وصل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب ما يعادل 551 كيلوجرامًا، في حين أن السقف المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في 2015 هو 300 كيلوجرام.

ولم تكشف الوكالة عن اسم الموقع إلا أن مصادر دبلوماسية ذكرت سابقًا أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران، تتعلق بموقع أشارت إسرائيل إلى أنه جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة.

من جهتها، بيّنت مصادر أن الوكالة أخذت عينات من الموقع في منطقة توركز أباد في طهران في الربيع الماضي.

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أجرت فيه أنشطة نووية سرية.. رَصْد آثار يورانيوم في موقع أخفته إيران
سبق

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الاثنين) أنها رصدت آثار يورانيوم في موقع غير معلن في إيران.

وأوضحت الوكالة في تقرير حول برنامج إيران النووي، أوردته "فرانس 24"، أنها رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلنه إيران للوكالة.

وأضافت بأن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم؛ إذ وصل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب ما يعادل 551 كيلوجرامًا، في حين أن السقف المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في 2015 هو 300 كيلوجرام.

ولم تكشف الوكالة عن اسم الموقع إلا أن مصادر دبلوماسية ذكرت سابقًا أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران، تتعلق بموقع أشارت إسرائيل إلى أنه جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة.

من جهتها، بيّنت مصادر أن الوكالة أخذت عينات من الموقع في منطقة توركز أباد في طهران في الربيع الماضي.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
10:47 PM

أجرت فيه أنشطة نووية سرية.. رَصْد آثار يورانيوم في موقع أخفته إيران

يقع في منطقة توركز أباد بطهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الاثنين) أنها رصدت آثار يورانيوم في موقع غير معلن في إيران.

وأوضحت الوكالة في تقرير حول برنامج إيران النووي، أوردته "فرانس 24"، أنها رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلنه إيران للوكالة.

وأضافت بأن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم؛ إذ وصل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب ما يعادل 551 كيلوجرامًا، في حين أن السقف المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في 2015 هو 300 كيلوجرام.

ولم تكشف الوكالة عن اسم الموقع إلا أن مصادر دبلوماسية ذكرت سابقًا أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران، تتعلق بموقع أشارت إسرائيل إلى أنه جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة.

من جهتها، بيّنت مصادر أن الوكالة أخذت عينات من الموقع في منطقة توركز أباد في طهران في الربيع الماضي.

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