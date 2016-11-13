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البريك يفوز بجائزة لاعب الأسبوع في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

فاز محمد البريك لاعب نادي الهلال بجائزة لاعب تويوتا للأسبوع في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعد المستوى المميز الذي قدمه ليُسهم في فوز فريقه 1-0 يوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويخوض البريك النهائي الثاني مع الهلال في السنوات الثلاث الأخيرة، وقد صنع هدف الفوز لفريقه بعدما أرسل تمريرة عرضية من الجهة اليمنى ارتقى لها أندريه كاريللو ليحولها برأسه في المرمى.

وكان البريك فاز بجائزة لاعب الأسبوع في مباراة إياب النهائي قبل عامين، وقد صنع في مباراة يوم السبت الماضي فرصتين لزملائه ومرر 61 تمريرة ناجحة.

وحصل البريك على 8.2 نقطة في مباراة الذهاب، ليساعد فريقه على التوجه إلى سايتاما في مباراة الإياب وهو يمتلك أفضلية بفارق هدف.

وجاء في المركز الثاني البيروفي أندريه كاريللو الذي سجل هدف الفوز للهلال، وإلى جانب ذلك قدم مستوى مميزًا على امتداد المباراة.

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البريك يفوز بجائزة لاعب الأسبوع في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا
سبق

فاز محمد البريك لاعب نادي الهلال بجائزة لاعب تويوتا للأسبوع في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعد المستوى المميز الذي قدمه ليُسهم في فوز فريقه 1-0 يوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويخوض البريك النهائي الثاني مع الهلال في السنوات الثلاث الأخيرة، وقد صنع هدف الفوز لفريقه بعدما أرسل تمريرة عرضية من الجهة اليمنى ارتقى لها أندريه كاريللو ليحولها برأسه في المرمى.

وكان البريك فاز بجائزة لاعب الأسبوع في مباراة إياب النهائي قبل عامين، وقد صنع في مباراة يوم السبت الماضي فرصتين لزملائه ومرر 61 تمريرة ناجحة.

وحصل البريك على 8.2 نقطة في مباراة الذهاب، ليساعد فريقه على التوجه إلى سايتاما في مباراة الإياب وهو يمتلك أفضلية بفارق هدف.

وجاء في المركز الثاني البيروفي أندريه كاريللو الذي سجل هدف الفوز للهلال، وإلى جانب ذلك قدم مستوى مميزًا على امتداد المباراة.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
10:36 PM

البريك يفوز بجائزة لاعب الأسبوع في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز محمد البريك لاعب نادي الهلال بجائزة لاعب تويوتا للأسبوع في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعد المستوى المميز الذي قدمه ليُسهم في فوز فريقه 1-0 يوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويخوض البريك النهائي الثاني مع الهلال في السنوات الثلاث الأخيرة، وقد صنع هدف الفوز لفريقه بعدما أرسل تمريرة عرضية من الجهة اليمنى ارتقى لها أندريه كاريللو ليحولها برأسه في المرمى.

وكان البريك فاز بجائزة لاعب الأسبوع في مباراة إياب النهائي قبل عامين، وقد صنع في مباراة يوم السبت الماضي فرصتين لزملائه ومرر 61 تمريرة ناجحة.

وحصل البريك على 8.2 نقطة في مباراة الذهاب، ليساعد فريقه على التوجه إلى سايتاما في مباراة الإياب وهو يمتلك أفضلية بفارق هدف.

وجاء في المركز الثاني البيروفي أندريه كاريللو الذي سجل هدف الفوز للهلال، وإلى جانب ذلك قدم مستوى مميزًا على امتداد المباراة.

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