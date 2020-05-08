شاهد.. الحرس الوطني بمكة يواصل تنفيذ منع التجول حتى انتهاء كورونا

بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الأمنية والعسكرية في المنطقة

تواصل قوات الحرس الوطني في تمركزها بالكثير من المواقع والأحياء السكنية ونقاط التفتيش بالعاصمة المقدسة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت قد بدأت مشاركة الحرس الوطني بالقطاع الغربي منذ إعلان الأمر الملكي الكريم لتنفيذ قرار منع التجول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الأمنية والعسكرية في منطقة مكة المكرمة.

وأظهرت الصور جانبًا آخر لخلو الشوارع من الحركة التي تؤكد وعي المواطنين والمقيمين، والتزامهم الكامل بتعليمات الحظر للحد من انتشار هذا الوباء في ظل ما تبذله كافه القطاعات ذات العلاقة بالتصدي لفيروس "كورونا" المستجد بالقيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتستمر هذه الجهود حتى انتهاء أزمة فيروس "كورونا" المنتشر عالمياً، لتنفيذ ما يصدر من توصيات الجهات الصحية المختصة بما يخص درجات التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.