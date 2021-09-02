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أمانة العاصمة المقدسة تغلق منشآت تجارية مخالفة وتتلف مواد غذائية فاسدة

خلال جولاتها للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 5 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية؛ وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضحت البلدية الفرعية أن الفِرَق الرقابية التابعة لها، نفّذت 127 جولة ميدانية مكثفة على جميع المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي نتج عنها، إغلاق 5 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها، إضافة إلى ضبط وإتلاف 273 كجم من المواد الغذائية التالفة بسبب سوء النقل والتخزين.

كما ضبطت الفِرَق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية، 30 كجم من الأسماك مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي تُعرض من قِبَل الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة؛ حيث تم اتخاذ اللازم حيالها وتسليمها لجمعية "إكرام" لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، من خلال مركز البلاغات الموحد 940، مؤكدةً مواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي لكل الظواهر السلبية.

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أمانة العاصمة المقدسة تغلق منشآت تجارية مخالفة وتتلف مواد غذائية فاسدة
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 5 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية؛ وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضحت البلدية الفرعية أن الفِرَق الرقابية التابعة لها، نفّذت 127 جولة ميدانية مكثفة على جميع المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي نتج عنها، إغلاق 5 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها، إضافة إلى ضبط وإتلاف 273 كجم من المواد الغذائية التالفة بسبب سوء النقل والتخزين.

كما ضبطت الفِرَق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية، 30 كجم من الأسماك مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي تُعرض من قِبَل الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة؛ حيث تم اتخاذ اللازم حيالها وتسليمها لجمعية "إكرام" لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، من خلال مركز البلاغات الموحد 940، مؤكدةً مواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي لكل الظواهر السلبية.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
10:04 AM

أمانة العاصمة المقدسة تغلق منشآت تجارية مخالفة وتتلف مواد غذائية فاسدة

خلال جولاتها للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 5 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية؛ وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضحت البلدية الفرعية أن الفِرَق الرقابية التابعة لها، نفّذت 127 جولة ميدانية مكثفة على جميع المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي نتج عنها، إغلاق 5 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها، إضافة إلى ضبط وإتلاف 273 كجم من المواد الغذائية التالفة بسبب سوء النقل والتخزين.

كما ضبطت الفِرَق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية، 30 كجم من الأسماك مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي تُعرض من قِبَل الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة؛ حيث تم اتخاذ اللازم حيالها وتسليمها لجمعية "إكرام" لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، من خلال مركز البلاغات الموحد 940، مؤكدةً مواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي لكل الظواهر السلبية.

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