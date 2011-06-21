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أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة يواصلون دراستهم في "صيفي جامعة جازان"

ضمن إحصائيات الأسبوع الرابع للعام الجامعي 1442هـ لنظام التعليم عن بُعد

أصدرت جامعة جازان -ممثلة في عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات- إحصائيات الأسبوع الرابع من الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442هـ لنظام التعليم عن بُعد؛ حيث أظهرت تميز خطة الجامعة وريادتها، وحرص طلبتها على التعلم والمثابرة.

وأوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، أن الإحصاءات المسجلة أظهرت حضور 9456 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد المقررات 357 مقررًا، أداها 229 عضو هيئة تدريس؛ فيما بلغت الملفات المستعرضة 152.455 ملفًّا، وعدد لوحات النقاش 1643 لوحة.

وأضاف الدكتور "غاشم" أن الجلسات المنشأة بلغت 871 جلسة بإجمالي ساعات بلغت 3627 ساعة، وعدد الحضور الإجمالي في جميع الجلسات 39.143 جلسة، وعدد المسجلين للدخول في النظام 38.713 مسجلًا.

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أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة يواصلون دراستهم في "صيفي جامعة جازان"
سبق

أصدرت جامعة جازان -ممثلة في عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات- إحصائيات الأسبوع الرابع من الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442هـ لنظام التعليم عن بُعد؛ حيث أظهرت تميز خطة الجامعة وريادتها، وحرص طلبتها على التعلم والمثابرة.

وأوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، أن الإحصاءات المسجلة أظهرت حضور 9456 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد المقررات 357 مقررًا، أداها 229 عضو هيئة تدريس؛ فيما بلغت الملفات المستعرضة 152.455 ملفًّا، وعدد لوحات النقاش 1643 لوحة.

وأضاف الدكتور "غاشم" أن الجلسات المنشأة بلغت 871 جلسة بإجمالي ساعات بلغت 3627 ساعة، وعدد الحضور الإجمالي في جميع الجلسات 39.143 جلسة، وعدد المسجلين للدخول في النظام 38.713 مسجلًا.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
01:02 PM

أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة يواصلون دراستهم في "صيفي جامعة جازان"

ضمن إحصائيات الأسبوع الرابع للعام الجامعي 1442هـ لنظام التعليم عن بُعد

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فهد كاملي - جازان
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أصدرت جامعة جازان -ممثلة في عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات- إحصائيات الأسبوع الرابع من الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442هـ لنظام التعليم عن بُعد؛ حيث أظهرت تميز خطة الجامعة وريادتها، وحرص طلبتها على التعلم والمثابرة.

وأوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، أن الإحصاءات المسجلة أظهرت حضور 9456 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد المقررات 357 مقررًا، أداها 229 عضو هيئة تدريس؛ فيما بلغت الملفات المستعرضة 152.455 ملفًّا، وعدد لوحات النقاش 1643 لوحة.

وأضاف الدكتور "غاشم" أن الجلسات المنشأة بلغت 871 جلسة بإجمالي ساعات بلغت 3627 ساعة، وعدد الحضور الإجمالي في جميع الجلسات 39.143 جلسة، وعدد المسجلين للدخول في النظام 38.713 مسجلًا.

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