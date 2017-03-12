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"الدفاع المدني" يحذر من أتربة مثارة تضرب 4 محافظات بمنطقة مكة

حذر من تغيرات في الأحوال الجوية ودعا إلى اتباع الإرشادات الصادرة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، وذلك وفقاً لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

و‎أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تأثر معظم أجزاء المنطقة بأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

‎كما تضمّن الإنذار تأثر محافظات جدة والقنفذة والليث ورابغ بأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام الرؤية، وكذلك ارتفاع الأمواج وذلك خلال يوم الخميس ١٧/ ٧/ ١٤٤١هـ.

‎ودعا العقيد "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‎وأهاب "القرني" بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنياً السلامة للجميع.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس مكة المكرمة الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع المدني" يحذر من أتربة مثارة تضرب 4 محافظات بمنطقة مكة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، وذلك وفقاً لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

و‎أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تأثر معظم أجزاء المنطقة بأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

‎كما تضمّن الإنذار تأثر محافظات جدة والقنفذة والليث ورابغ بأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام الرؤية، وكذلك ارتفاع الأمواج وذلك خلال يوم الخميس ١٧/ ٧/ ١٤٤١هـ.

‎ودعا العقيد "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‎وأهاب "القرني" بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنياً السلامة للجميع.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:30 PM

"الدفاع المدني" يحذر من أتربة مثارة تضرب 4 محافظات بمنطقة مكة

حذر من تغيرات في الأحوال الجوية ودعا إلى اتباع الإرشادات الصادرة

أرشيفية
A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
769

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، وذلك وفقاً لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

و‎أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تأثر معظم أجزاء المنطقة بأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

‎كما تضمّن الإنذار تأثر محافظات جدة والقنفذة والليث ورابغ بأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام الرؤية، وكذلك ارتفاع الأمواج وذلك خلال يوم الخميس ١٧/ ٧/ ١٤٤١هـ.

‎ودعا العقيد "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‎وأهاب "القرني" بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنياً السلامة للجميع.

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