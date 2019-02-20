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وزير الخارجية يلتقي الوزير الاتحادي للشؤون الخاصة الألماني

استعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، الوزير الاتحادي للشؤون الخاصة مدير المستشارية الاتحادية الألمانية الدكتور فولفغانغ شميدت، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وناقش الجانبان العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يلتقي الوزير الاتحادي للشؤون الخاصة الألماني
سبق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، الوزير الاتحادي للشؤون الخاصة مدير المستشارية الاتحادية الألمانية الدكتور فولفغانغ شميدت، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وناقش الجانبان العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
04:52 PM
اخر تعديل
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
07:26 PM

وزير الخارجية يلتقي الوزير الاتحادي للشؤون الخاصة الألماني

استعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
206

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، الوزير الاتحادي للشؤون الخاصة مدير المستشارية الاتحادية الألمانية الدكتور فولفغانغ شميدت، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وناقش الجانبان العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

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04 فبراير
10,176
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