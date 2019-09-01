النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الجوف يطمئن على سير بداية العام الدراسي الجديد

شاهد نماذج عن مناهج وطرق الدراسة بمدارس الطفولة المبكرة

اطمأن أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم على سير بداية العام الدراسي الجديد 1441هـ، خلال زيارته لمدرسة قرطبة الابتدائية بمدينة سكاكا، وكان في استقباله مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، ومساعدوه، ومدير المدرسة سليمان بن فهد العلي.

وقام الأمير فيصل بن نواف في بداية الزيارة بقص شريط الافتتاح معلنًا عن انطلاقة الدراسة في مدارس الطفولة المبكرة، مستمعًا من مدير التعليم عن الاستعدادات التي قامت بها الإدارة وتهيئة مدارس المنطقة لاستقبال الطلاب والطالبات، كما شاهد نماذج عن مناهج وطرق الدراسة في مدارس الطفولة المبكرة.

وأوضح مدير تعليم الجوف أن عدد مدارس الطفولة المبكرة في المنطقة بلغ 31 مدرسة يستفيد منها نحو ألف طالب وطالبة تهدف بشكل أساس إلى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وتجويد عمليات التعليم.

وأعرب أمير منطقة الجوف عن شكره لمدير تعليم الجوف والعاملين في سلك التعليم بالمنطقة على ما يقومون به من جهود ملموسة لتهيئة المدارس لأبنائنا الطلاب والطالبات وتوفير سبل الراحة لهم داخل الفصول الدراسية، داعيًا أبناءه الطلاب والطالبات للجد والاجتهاد والتنافس نحو التميز والإبداع في التحصيل العلمي ليسهموا في بناء وتنمية هذا الوطن الغالي؛ ما يعود عليهم المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي ركزت على دور الشباب في ذلك، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير الجوف يطمئن على سير بداية العام الدراسي الجديد
سبق

اطمأن أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم على سير بداية العام الدراسي الجديد 1441هـ، خلال زيارته لمدرسة قرطبة الابتدائية بمدينة سكاكا، وكان في استقباله مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، ومساعدوه، ومدير المدرسة سليمان بن فهد العلي.

وقام الأمير فيصل بن نواف في بداية الزيارة بقص شريط الافتتاح معلنًا عن انطلاقة الدراسة في مدارس الطفولة المبكرة، مستمعًا من مدير التعليم عن الاستعدادات التي قامت بها الإدارة وتهيئة مدارس المنطقة لاستقبال الطلاب والطالبات، كما شاهد نماذج عن مناهج وطرق الدراسة في مدارس الطفولة المبكرة.

وأوضح مدير تعليم الجوف أن عدد مدارس الطفولة المبكرة في المنطقة بلغ 31 مدرسة يستفيد منها نحو ألف طالب وطالبة تهدف بشكل أساس إلى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وتجويد عمليات التعليم.

وأعرب أمير منطقة الجوف عن شكره لمدير تعليم الجوف والعاملين في سلك التعليم بالمنطقة على ما يقومون به من جهود ملموسة لتهيئة المدارس لأبنائنا الطلاب والطالبات وتوفير سبل الراحة لهم داخل الفصول الدراسية، داعيًا أبناءه الطلاب والطالبات للجد والاجتهاد والتنافس نحو التميز والإبداع في التحصيل العلمي ليسهموا في بناء وتنمية هذا الوطن الغالي؛ ما يعود عليهم المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي ركزت على دور الشباب في ذلك، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
11:59 PM

أمير الجوف يطمئن على سير بداية العام الدراسي الجديد

شاهد نماذج عن مناهج وطرق الدراسة بمدارس الطفولة المبكرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
0
1,885

اطمأن أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم على سير بداية العام الدراسي الجديد 1441هـ، خلال زيارته لمدرسة قرطبة الابتدائية بمدينة سكاكا، وكان في استقباله مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، ومساعدوه، ومدير المدرسة سليمان بن فهد العلي.

وقام الأمير فيصل بن نواف في بداية الزيارة بقص شريط الافتتاح معلنًا عن انطلاقة الدراسة في مدارس الطفولة المبكرة، مستمعًا من مدير التعليم عن الاستعدادات التي قامت بها الإدارة وتهيئة مدارس المنطقة لاستقبال الطلاب والطالبات، كما شاهد نماذج عن مناهج وطرق الدراسة في مدارس الطفولة المبكرة.

وأوضح مدير تعليم الجوف أن عدد مدارس الطفولة المبكرة في المنطقة بلغ 31 مدرسة يستفيد منها نحو ألف طالب وطالبة تهدف بشكل أساس إلى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وتجويد عمليات التعليم.

وأعرب أمير منطقة الجوف عن شكره لمدير تعليم الجوف والعاملين في سلك التعليم بالمنطقة على ما يقومون به من جهود ملموسة لتهيئة المدارس لأبنائنا الطلاب والطالبات وتوفير سبل الراحة لهم داخل الفصول الدراسية، داعيًا أبناءه الطلاب والطالبات للجد والاجتهاد والتنافس نحو التميز والإبداع في التحصيل العلمي ليسهموا في بناء وتنمية هذا الوطن الغالي؛ ما يعود عليهم المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي ركزت على دور الشباب في ذلك، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,740
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,330
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,262
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,611

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة