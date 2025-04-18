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أمريكي يهدّد زبائن متجر بإطلاق النار.. ويبرّر: لا يرتدون كمامات

قال: هل يتطلّب الأمر إطلاق النار على بعض الأنانيين لإيصال الرسالة؟

اعتقلت الشرطة في فلوريدا رجلًا هدّد بتنفيذ إطلاق نار جماعي في أحد متاجر منطقته؛ لاعتقاده أن كثيرًا من الزبائن لا يلتزمون بارتداء كمامات واقية من فيروس كورونا المستجد.

وأوقفت الشرطة روبرت كوفنر (62 عامًا) بعدما توعّد في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" بأنه "سيفرغ كل مشط رصاص يملكه في متجر بابليكس في منطقته؛ لأن قلةً من الزبائن تضع الكمامات وتلتزم إجراءات الوقاية".

ووفق "رويترز" قال كوفنر: "هل يتطلّب الأمر إطلاق النار على بعض الأنانيين الحقيرين مثلكم في موقف السيارات لإيصال الرسالة؟" مضيفًا: "ثقوا بي، الفيروس ليس الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتسبب بهلاككم".

وذكر بيان للشرطة في سيربينج، على بعد 135 كيلومترًا من أورلاندو؛ أن "هذه أوقات عصيبة، لكن لا توجد أعذار لتوجيه تهديدات كهذه".

وأضاف: "الأمر ليس دعابة أو مجرد مزاج سيئ، إنها جريمة سنأخذها دائمًا على محمل الجدّ، وسيذهب من يقوم بها إلى السجن".

ووجّهت الشرطة إلى كوفنر الاتهامَ بالتهديد بتنفيذ إطلاق نار جماعي، لكن تم الإفراج عنه لاحقًا بكفالة بلغت 30 ألف دولار ومصادرة أسلحته، وفق ما قال متحدث باسم الشرطة.

ويعدّ قانون امتلاك الأسلحة في فلوريدا الأكثر تهاونًا في الولايات المتحدة التي تشهد العديد من حوادث إطلاق النار الجماعية.

فيروس كورونا الجديد

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أمريكي يهدّد زبائن متجر بإطلاق النار.. ويبرّر: لا يرتدون كمامات
سبق

اعتقلت الشرطة في فلوريدا رجلًا هدّد بتنفيذ إطلاق نار جماعي في أحد متاجر منطقته؛ لاعتقاده أن كثيرًا من الزبائن لا يلتزمون بارتداء كمامات واقية من فيروس كورونا المستجد.

وأوقفت الشرطة روبرت كوفنر (62 عامًا) بعدما توعّد في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" بأنه "سيفرغ كل مشط رصاص يملكه في متجر بابليكس في منطقته؛ لأن قلةً من الزبائن تضع الكمامات وتلتزم إجراءات الوقاية".

ووفق "رويترز" قال كوفنر: "هل يتطلّب الأمر إطلاق النار على بعض الأنانيين الحقيرين مثلكم في موقف السيارات لإيصال الرسالة؟" مضيفًا: "ثقوا بي، الفيروس ليس الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتسبب بهلاككم".

وذكر بيان للشرطة في سيربينج، على بعد 135 كيلومترًا من أورلاندو؛ أن "هذه أوقات عصيبة، لكن لا توجد أعذار لتوجيه تهديدات كهذه".

وأضاف: "الأمر ليس دعابة أو مجرد مزاج سيئ، إنها جريمة سنأخذها دائمًا على محمل الجدّ، وسيذهب من يقوم بها إلى السجن".

ووجّهت الشرطة إلى كوفنر الاتهامَ بالتهديد بتنفيذ إطلاق نار جماعي، لكن تم الإفراج عنه لاحقًا بكفالة بلغت 30 ألف دولار ومصادرة أسلحته، وفق ما قال متحدث باسم الشرطة.

ويعدّ قانون امتلاك الأسلحة في فلوريدا الأكثر تهاونًا في الولايات المتحدة التي تشهد العديد من حوادث إطلاق النار الجماعية.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
11:35 AM

أمريكي يهدّد زبائن متجر بإطلاق النار.. ويبرّر: لا يرتدون كمامات

قال: هل يتطلّب الأمر إطلاق النار على بعض الأنانيين لإيصال الرسالة؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت الشرطة في فلوريدا رجلًا هدّد بتنفيذ إطلاق نار جماعي في أحد متاجر منطقته؛ لاعتقاده أن كثيرًا من الزبائن لا يلتزمون بارتداء كمامات واقية من فيروس كورونا المستجد.

وأوقفت الشرطة روبرت كوفنر (62 عامًا) بعدما توعّد في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" بأنه "سيفرغ كل مشط رصاص يملكه في متجر بابليكس في منطقته؛ لأن قلةً من الزبائن تضع الكمامات وتلتزم إجراءات الوقاية".

ووفق "رويترز" قال كوفنر: "هل يتطلّب الأمر إطلاق النار على بعض الأنانيين الحقيرين مثلكم في موقف السيارات لإيصال الرسالة؟" مضيفًا: "ثقوا بي، الفيروس ليس الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتسبب بهلاككم".

وذكر بيان للشرطة في سيربينج، على بعد 135 كيلومترًا من أورلاندو؛ أن "هذه أوقات عصيبة، لكن لا توجد أعذار لتوجيه تهديدات كهذه".

وأضاف: "الأمر ليس دعابة أو مجرد مزاج سيئ، إنها جريمة سنأخذها دائمًا على محمل الجدّ، وسيذهب من يقوم بها إلى السجن".

ووجّهت الشرطة إلى كوفنر الاتهامَ بالتهديد بتنفيذ إطلاق نار جماعي، لكن تم الإفراج عنه لاحقًا بكفالة بلغت 30 ألف دولار ومصادرة أسلحته، وفق ما قال متحدث باسم الشرطة.

ويعدّ قانون امتلاك الأسلحة في فلوريدا الأكثر تهاونًا في الولايات المتحدة التي تشهد العديد من حوادث إطلاق النار الجماعية.

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