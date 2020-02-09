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فيديو.. كازاخستان: شجار جماعي وسقوط عشرات القتلى والجرحى

اتهامات لمجهولين بتأجيج الأوضاع وتحويل الخلاف لعرقي

أكدت حكومة كازاخستان، اليوم الأحد، أن أعمال الشغب والمشاجرة الجماعية التي شهدتها إحدى قرى مقاطعة "جامبيل"، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، كانت بسبب حادث مروري بسيط.

وقال نائب وزير الداخلية، أليكسي كالايتشيدي، إن "حادثًا مروريًا بسيطًا يقف وراء أعمال الشغب التي أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة خمسين واعتقال خمسين آخرين، بالإضافة إلى إلحاق ضرر بـ25 منزلاً و31 موقعًا تجاريًا، و41 سيارة في قرية ماساتشي وعدة قرى مجاورة بمقاطعة جامبيل".

وأضاف: أن "ثلاثة أشخاص كانوا يسيرون بسيارة على طريق، فيما كان ثلاثة آخرون يسيرون بسيارة شحن ويدخلون نفس الطريق من منزلهم، ونشب بين المجموعتين خلاف بشأن من يملك الحق في المرور أولاً سرعان ما تحول إلى عراك".

وأشار إلى أن معلومات عن هذا الحادث تسربت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تأجيج التوتر بين الشباب في المنطقة وأسفر في نهاية المطاف عن المشاجرة الجماعية وأعمال الشغب ليلة الجمعة على السبت، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وحملت حكومة كازاخستان في وقت سابق، محرضين مجهولين المسؤولية عن تأجيج التوتر وتحويل الخلاف العادي إلى مجرى عرقي، وخاصة أنه حصل في المنطقة التي يقيم فيها أبناء قومية "دونغان".

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فيديو.. كازاخستان: شجار جماعي وسقوط عشرات القتلى والجرحى
سبق

أكدت حكومة كازاخستان، اليوم الأحد، أن أعمال الشغب والمشاجرة الجماعية التي شهدتها إحدى قرى مقاطعة "جامبيل"، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، كانت بسبب حادث مروري بسيط.

وقال نائب وزير الداخلية، أليكسي كالايتشيدي، إن "حادثًا مروريًا بسيطًا يقف وراء أعمال الشغب التي أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة خمسين واعتقال خمسين آخرين، بالإضافة إلى إلحاق ضرر بـ25 منزلاً و31 موقعًا تجاريًا، و41 سيارة في قرية ماساتشي وعدة قرى مجاورة بمقاطعة جامبيل".

وأضاف: أن "ثلاثة أشخاص كانوا يسيرون بسيارة على طريق، فيما كان ثلاثة آخرون يسيرون بسيارة شحن ويدخلون نفس الطريق من منزلهم، ونشب بين المجموعتين خلاف بشأن من يملك الحق في المرور أولاً سرعان ما تحول إلى عراك".

وأشار إلى أن معلومات عن هذا الحادث تسربت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تأجيج التوتر بين الشباب في المنطقة وأسفر في نهاية المطاف عن المشاجرة الجماعية وأعمال الشغب ليلة الجمعة على السبت، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وحملت حكومة كازاخستان في وقت سابق، محرضين مجهولين المسؤولية عن تأجيج التوتر وتحويل الخلاف العادي إلى مجرى عرقي، وخاصة أنه حصل في المنطقة التي يقيم فيها أبناء قومية "دونغان".

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
05:15 PM

فيديو.. كازاخستان: شجار جماعي وسقوط عشرات القتلى والجرحى

اتهامات لمجهولين بتأجيج الأوضاع وتحويل الخلاف لعرقي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت حكومة كازاخستان، اليوم الأحد، أن أعمال الشغب والمشاجرة الجماعية التي شهدتها إحدى قرى مقاطعة "جامبيل"، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، كانت بسبب حادث مروري بسيط.

وقال نائب وزير الداخلية، أليكسي كالايتشيدي، إن "حادثًا مروريًا بسيطًا يقف وراء أعمال الشغب التي أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة خمسين واعتقال خمسين آخرين، بالإضافة إلى إلحاق ضرر بـ25 منزلاً و31 موقعًا تجاريًا، و41 سيارة في قرية ماساتشي وعدة قرى مجاورة بمقاطعة جامبيل".

وأضاف: أن "ثلاثة أشخاص كانوا يسيرون بسيارة على طريق، فيما كان ثلاثة آخرون يسيرون بسيارة شحن ويدخلون نفس الطريق من منزلهم، ونشب بين المجموعتين خلاف بشأن من يملك الحق في المرور أولاً سرعان ما تحول إلى عراك".

وأشار إلى أن معلومات عن هذا الحادث تسربت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تأجيج التوتر بين الشباب في المنطقة وأسفر في نهاية المطاف عن المشاجرة الجماعية وأعمال الشغب ليلة الجمعة على السبت، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وحملت حكومة كازاخستان في وقت سابق، محرضين مجهولين المسؤولية عن تأجيج التوتر وتحويل الخلاف العادي إلى مجرى عرقي، وخاصة أنه حصل في المنطقة التي يقيم فيها أبناء قومية "دونغان".

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