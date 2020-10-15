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أكثر من 34500 مستفيد من خدمات مركز "تأكد" في الطائف

تساعد على الكشف المبكر عن الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى

قدم مركز "تأكد" في الطائف، خدماته لـ34578 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز " تأكد" خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

مركز تأكد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 34500 مستفيد من خدمات مركز "تأكد" في الطائف
سبق

قدم مركز "تأكد" في الطائف، خدماته لـ34578 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز " تأكد" خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
10:43 AM

أكثر من 34500 مستفيد من خدمات مركز "تأكد" في الطائف

تساعد على الكشف المبكر عن الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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قدم مركز "تأكد" في الطائف، خدماته لـ34578 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز " تأكد" خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

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