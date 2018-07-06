بوتين: مونديال 2018 حطم الصورة السلبية عن روسيا

أكد أن كأس العالم صنع أجواء من الاحتفال والثقة

د ب أ - موسكو: أثنى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي على روسيا، التي قال رئيسها فلاديمير بوتين إن بطولة كأس العالم 2018 حطمت الصورة السلبية عن دولته.

وقال إنفانتينو، في كلمته لبوتين، خلال اجتماع عقد بالكرملين اليوم الجمعة "لقد وقعنا جميعاً في حب روسيا".

وشهد الاجتماع حضور العديد من أساطير الكرة، منهم لاعب خط وسط المنتخب الألماني السابق لوثار ماتيوس، المتوج بأفضل لاعب في أوروبا عام 1990، وكان قائداً لمنتخب ألمانيا الغربية المتوج بلقب المونديال في العام نفسه.

وأضاف إنفانتينو، في الاجتماع الذي جرى بثه على شاشات التلفاز، إن حمى كرة القدم اجتازت جميع أنحاء روسيا، خاصة بعد أن فاز أصحاب الأرض على المنتخب الإسباني وتأهلوا إلى دور الثمانية.

وتابع "روسيا حضرت بقوة على خريطة كرة القدم، الشعب الروسي كان ودوداً ومضيافاً".

وقال بوتين "كأس العالم صنعت أجواء من الثقة والاحتفال، الآلاف جاؤوا إلى روسيا من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف بوتين "رأوا بأعينهم كيفية الترحيب بهم بسعادة، وكم كان مواطنو بلادنا سعداء".

وأشار بوتين إلى أن المدونين وغيرهم من الأفراد على شبكات التواصل الاجتماعي، نجحوا في تحطيم الصور النمطية السلبية عن روسيا.