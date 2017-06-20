النصر يفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة للمرة الثالثة.. ولمدة 5 أيام

لا زال البحث جاريًا عن رئيس يقود الدفة

أعلن نادي النصر فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة للمرة الثالثة ولمدة 5 أيام، بداية من يوم الأحد المقبل وذلك بزيادة يومين عن الفترتين السابقتين.



ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والذي يستمر لمدة 17 يوماً.

وبحسب البرنامج الزمني سيفتح باب الترشح يوم الأحد القادم الموافق 23 يونيو الجاري، ويستمر لمدة خمسة أيام، على أن يبدأ فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين في 28 يونيو الجاري، وذلك خلال 3 أيام، فيما يكون الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين في الأول من يوليو المقبل ولمدة يوم واحد، في حين سينظر في الطعون المقدمة خلال اليوم التالي وذلك لمدة يومين، بينما تعلن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين في 4 يوليو.

وتقرر أن تعقد الجمعية العمومية لاقتراع الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في 6 يوليو، وفي اليوم التالي يتم الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وينظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ 8 يوليو.

ويأتي فتح باب الترشيح للمرة الثالثة نتيجة عزوف أي مرشح بالتقدم بملف ترشيحه في الفترتين الأولى والثانية لخلافة سعود آل سويلم في رئاسة النادي.