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"كورونا" يقتل 46 تركيًّا خلال يوم.. والإصابات ترتفع إلى 13.531

شفاء 243 مريضًا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء تفشّي فيروس كورونا 46 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 214 اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع 2704 حالات إلى 13531 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أنه جرى شفاء نحو 243 مريضًا من الفيروس حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يقتل 46 تركيًّا خلال يوم.. والإصابات ترتفع إلى 13.531
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء تفشّي فيروس كورونا 46 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 214 اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع 2704 حالات إلى 13531 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أنه جرى شفاء نحو 243 مريضًا من الفيروس حتى الآن.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
09:08 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:13 PM

"كورونا" يقتل 46 تركيًّا خلال يوم.. والإصابات ترتفع إلى 13.531

شفاء 243 مريضًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء تفشّي فيروس كورونا 46 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 214 اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع 2704 حالات إلى 13531 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أنه جرى شفاء نحو 243 مريضًا من الفيروس حتى الآن.

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