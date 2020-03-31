"كورونا" يقتل 46 تركيًّا خلال يوم.. والإصابات ترتفع إلى 13.531

"كورونا" يقتل 46 تركيًّا خلال يوم.. والإصابات ترتفع إلى 13.531
شفاء 243 مريضًا
أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء تفشّي فيروس كورونا 46 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 214 اليوم (الثلاثاء).
وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع 2704 حالات إلى 13531 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أنه جرى شفاء نحو 243 مريضًا من الفيروس حتى الآن.
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يقتل 46 تركيًّا خلال يوم.. والإصابات ترتفع إلى 13.531
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-31
أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء تفشّي فيروس كورونا 46 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 214 اليوم (الثلاثاء).
وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع 2704 حالات إلى 13531 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أنه جرى شفاء نحو 243 مريضًا من الفيروس حتى الآن.
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
09:08 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:13 PM
"كورونا" يقتل 46 تركيًّا خلال يوم.. والإصابات ترتفع إلى 13.531
شفاء 243 مريضًا
أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء تفشّي فيروس كورونا 46 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 214 اليوم (الثلاثاء).
وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع 2704 حالات إلى 13531 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أنه جرى شفاء نحو 243 مريضًا من الفيروس حتى الآن.