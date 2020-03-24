"الفيصل" يطّلع على التقارير الأمنية لحظر التجول ويشكر سكان مكة

ثمّن دور جميع القطاعات الأمنية في اليوم الأول لتطبيق القرار

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على تقرير حالة ‫حظر التجول في يومه الأول بالمنطقة، والذي رفعه له وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.

وقدّم "الفيصل" شكره لسكان المنطقة على تجاوبهم المميز، مع قرار حظر التجول ولجميع القطاعات الأمنية العاملة في الميدان مثمنًا الدور الذي يقومون به.