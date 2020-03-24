النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيصل" يطّلع على التقارير الأمنية لحظر التجول ويشكر سكان مكة

ثمّن دور جميع القطاعات الأمنية في اليوم الأول لتطبيق القرار

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على تقرير حالة ‫حظر التجول في يومه الأول بالمنطقة، والذي رفعه له وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.

وقدّم "الفيصل" شكره لسكان المنطقة على تجاوبهم المميز، مع قرار حظر التجول ولجميع القطاعات الأمنية العاملة في الميدان مثمنًا الدور الذي يقومون به.

حظر التجول مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الفيصل" يطّلع على التقارير الأمنية لحظر التجول ويشكر سكان مكة
سبق

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على تقرير حالة ‫حظر التجول في يومه الأول بالمنطقة، والذي رفعه له وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.

وقدّم "الفيصل" شكره لسكان المنطقة على تجاوبهم المميز، مع قرار حظر التجول ولجميع القطاعات الأمنية العاملة في الميدان مثمنًا الدور الذي يقومون به.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
08:24 AM

"الفيصل" يطّلع على التقارير الأمنية لحظر التجول ويشكر سكان مكة

ثمّن دور جميع القطاعات الأمنية في اليوم الأول لتطبيق القرار

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,302

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على تقرير حالة ‫حظر التجول في يومه الأول بالمنطقة، والذي رفعه له وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.

وقدّم "الفيصل" شكره لسكان المنطقة على تجاوبهم المميز، مع قرار حظر التجول ولجميع القطاعات الأمنية العاملة في الميدان مثمنًا الدور الذي يقومون به.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,559
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,203
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,031
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,575

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة