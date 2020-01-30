واغادوغو.. رئيس جمهورية بوركينا فاسو يستقبل "آل الشيخ"

ثمّن جهود المملكة لدعم ومساندة الحكومة والشعب البوركيني

استقبل الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو في العاصمة واغادوغو أمس، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على هامش مشاركته في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في بوركينا فاسو حالياً.

وفي بداية الاستقبال، حمّل الرئيس كابوري، "آل الشيخ"، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- معبراً عن شكره وامتنانه للمملكة لما تقدمه من دعم ومساندة للحكومة والشعب البوركيني.

من جهته، نقل الدكتور عبدالله آل الشيخ تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لفخامة رئيس جمهورية بوركينا فاسو وللشعب البوركيني، مؤكداً حرصهما –حفظهما الله- على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى التعاون بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية في بوركينا فاسو، مستشهداً بالزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمعية الوطنية البوركينية للمملكة في فترة ماضية، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقة بين المجلسين.

كما تم خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد الحمودي، ورئيس الجمعية الوطنية البوركينية الحسن بالا سكاندي، ووزير الخارجية والتعاون في جمهورية بوركينا فاسو الفا باري.