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وزير الصحة يكرم منسوبي مجمع الملك فيصل لحصولهم على "الاعتماد الذهبي "

أول مستشفى بالمملكة يمنح هذا التقييم من منظمة "بلانتري" الأمريكية

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بمكتبه بديوان الوزارة بالرياض إدارة ومنسوبي مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الذي كان لهم الفضل في حصول المجمع على الاعتماد "الذهبي" من منظمة "بلانتري" الأمريكية، والذي يمنح للمنشآت الصحية التي تقوم بتعزيز ونشر الثقافة الصحية التي يكون المريض محورها وذلك بحضور مدير صحة الطائف الصيدلي صالح بن سعد المؤنس ومدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي.


ويعتبر مجمع الملك فيصل أول مستشفى على مستوى وزارة الصحة الذي يحصل على هذا الاعتماد من المنظمة الدولية والتي تعتبر منظمة دولية غير ربحية هدفها مساعدة المنشآت الصحية على تقديم رعاية صحية مميزة من خلال المحور الرئيس لهذه المنشآت وهو " المريض" في بيئة محفزة للشفاء وآمنة بالشكل المطلوب.

وزير الصحة توفيق الربيعة مجمع الملك فيصل الطبي الطائف الاعتماد الذهبي منظمة بلانتري الأمريكية صالح المؤنس مدير صحة الطائف

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وزير الصحة يكرم منسوبي مجمع الملك فيصل لحصولهم على "الاعتماد الذهبي "
سبق

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بمكتبه بديوان الوزارة بالرياض إدارة ومنسوبي مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الذي كان لهم الفضل في حصول المجمع على الاعتماد "الذهبي" من منظمة "بلانتري" الأمريكية، والذي يمنح للمنشآت الصحية التي تقوم بتعزيز ونشر الثقافة الصحية التي يكون المريض محورها وذلك بحضور مدير صحة الطائف الصيدلي صالح بن سعد المؤنس ومدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي.


ويعتبر مجمع الملك فيصل أول مستشفى على مستوى وزارة الصحة الذي يحصل على هذا الاعتماد من المنظمة الدولية والتي تعتبر منظمة دولية غير ربحية هدفها مساعدة المنشآت الصحية على تقديم رعاية صحية مميزة من خلال المحور الرئيس لهذه المنشآت وهو " المريض" في بيئة محفزة للشفاء وآمنة بالشكل المطلوب.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
10:48 PM

وزير الصحة يكرم منسوبي مجمع الملك فيصل لحصولهم على "الاعتماد الذهبي "

أول مستشفى بالمملكة يمنح هذا التقييم من منظمة "بلانتري" الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بمكتبه بديوان الوزارة بالرياض إدارة ومنسوبي مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الذي كان لهم الفضل في حصول المجمع على الاعتماد "الذهبي" من منظمة "بلانتري" الأمريكية، والذي يمنح للمنشآت الصحية التي تقوم بتعزيز ونشر الثقافة الصحية التي يكون المريض محورها وذلك بحضور مدير صحة الطائف الصيدلي صالح بن سعد المؤنس ومدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي.


ويعتبر مجمع الملك فيصل أول مستشفى على مستوى وزارة الصحة الذي يحصل على هذا الاعتماد من المنظمة الدولية والتي تعتبر منظمة دولية غير ربحية هدفها مساعدة المنشآت الصحية على تقديم رعاية صحية مميزة من خلال المحور الرئيس لهذه المنشآت وهو " المريض" في بيئة محفزة للشفاء وآمنة بالشكل المطلوب.

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