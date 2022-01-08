صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن دوريات الأمن قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لمحاولته سرقة جهاز صراف آلي بعد كسره زجاج الغرفة/ والعبث بكاميرا المراقبة؛ وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.
"دوريات الأمن" تطيح بمقيم حاول سرقة جهاز صراف آلي بتبوك
اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.. وأُحيل إلى النيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن دوريات الأمن قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لمحاولته سرقة جهاز صراف آلي بعد كسره زجاج الغرفة/ والعبث بكاميرا المراقبة؛ وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.شرطة تبوك النيابة العامة
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"دوريات الأمن" تطيح بمقيم حاول سرقة جهاز صراف آلي بتبوكوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-08
08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
11:21 PM
"دوريات الأمن" تطيح بمقيم حاول سرقة جهاز صراف آلي بتبوك
اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.. وأُحيل إلى النيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن دوريات الأمن قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لمحاولته سرقة جهاز صراف آلي بعد كسره زجاج الغرفة/ والعبث بكاميرا المراقبة؛ وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.
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