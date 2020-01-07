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أبو غرارة: توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر يعكس أهمية التنسيق والتعاون

خاصة في ظل الظروف غير الاعتيادية والتحديات المتنامية التي تواجه المنطقة

أكد الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، على أن توقيع وزراء خارجية مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن على ميثاق التأسيس، يعكس إدراك الدول بأهمية التنسيق والتعاون لتحقيق استقرار وأمن المنطقة, خاصة في ظل الظروف غير الاعتيادية والتحديات المتنامية التي تمر بها المنطقة.

وأضاف: تشكيل هذا المجلس ضرورة لا غنى عنها في المرحلة الحالية، فهو يضع الإطار القانوني والمؤسسي للتشاور المستمر وتبادل الرؤى والخبرات لكل ما فيه الخير لدول وشعوب المنطقة، وفي مقدمتها تنسيق جهود المحافظة على أمن واستقرار المنطقة واستدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودرء المخاطر التي قد تواجه مصالح دول المنطقة أو تعيق التنمية في دولها، وهو في نفس الوقت يصب في مصلحة المجتمع الدولي ككل من خلال دعم جهود النقل التجاري الآمن عبر هذا الممر الحيوي والمهم.



وأشار "أبو غرارة" إلى أن نجاح دول المنطقة في الوصول إلى هذا الاتفاق يُعد إنجازاً لمستقبل المنطقة، وصمام أمان يحمي تطلعاتها في تحقيق النماء والخير في أجواء من الأمن والاستقرار.

بيرسجا الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن زياد أبو غرارة وزراء خارجية مجلس الدول العربية والأفريقية

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أبو غرارة: توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر يعكس أهمية التنسيق والتعاون
سبق

أكد الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، على أن توقيع وزراء خارجية مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن على ميثاق التأسيس، يعكس إدراك الدول بأهمية التنسيق والتعاون لتحقيق استقرار وأمن المنطقة, خاصة في ظل الظروف غير الاعتيادية والتحديات المتنامية التي تمر بها المنطقة.

وأضاف: تشكيل هذا المجلس ضرورة لا غنى عنها في المرحلة الحالية، فهو يضع الإطار القانوني والمؤسسي للتشاور المستمر وتبادل الرؤى والخبرات لكل ما فيه الخير لدول وشعوب المنطقة، وفي مقدمتها تنسيق جهود المحافظة على أمن واستقرار المنطقة واستدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودرء المخاطر التي قد تواجه مصالح دول المنطقة أو تعيق التنمية في دولها، وهو في نفس الوقت يصب في مصلحة المجتمع الدولي ككل من خلال دعم جهود النقل التجاري الآمن عبر هذا الممر الحيوي والمهم.



وأشار "أبو غرارة" إلى أن نجاح دول المنطقة في الوصول إلى هذا الاتفاق يُعد إنجازاً لمستقبل المنطقة، وصمام أمان يحمي تطلعاتها في تحقيق النماء والخير في أجواء من الأمن والاستقرار.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
09:36 PM

أبو غرارة: توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر يعكس أهمية التنسيق والتعاون

خاصة في ظل الظروف غير الاعتيادية والتحديات المتنامية التي تواجه المنطقة

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عبدالله الراجحي - جدة
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أكد الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، على أن توقيع وزراء خارجية مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن على ميثاق التأسيس، يعكس إدراك الدول بأهمية التنسيق والتعاون لتحقيق استقرار وأمن المنطقة, خاصة في ظل الظروف غير الاعتيادية والتحديات المتنامية التي تمر بها المنطقة.

وأضاف: تشكيل هذا المجلس ضرورة لا غنى عنها في المرحلة الحالية، فهو يضع الإطار القانوني والمؤسسي للتشاور المستمر وتبادل الرؤى والخبرات لكل ما فيه الخير لدول وشعوب المنطقة، وفي مقدمتها تنسيق جهود المحافظة على أمن واستقرار المنطقة واستدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودرء المخاطر التي قد تواجه مصالح دول المنطقة أو تعيق التنمية في دولها، وهو في نفس الوقت يصب في مصلحة المجتمع الدولي ككل من خلال دعم جهود النقل التجاري الآمن عبر هذا الممر الحيوي والمهم.



وأشار "أبو غرارة" إلى أن نجاح دول المنطقة في الوصول إلى هذا الاتفاق يُعد إنجازاً لمستقبل المنطقة، وصمام أمان يحمي تطلعاتها في تحقيق النماء والخير في أجواء من الأمن والاستقرار.

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