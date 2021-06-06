"جامعة الملك فيصل" ضمن القائمة النهائية لجوائز Green Gown 2021م

بعد تطوير هويتها المؤسسية بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية

ترشحت جامعة الملك فيصل ضمن القائمة الدولية النهائية عن فئة "المؤسسة المستدامة" ضمن جوائز Green Gown لعام 2021م، والتي تمنح للمؤسسات ذات المبادرات والمشاريع المتميزة في مجالات الاستدامة.

وأوضح رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن هذا الترشيح يعكس ما تحقق للجامعة من تطوير لهويتها المؤسسية الرامية إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وما انبثق عنها من مشاريع ذات تأثير مستدام، مبينًا أن تفعيل الهوية وما أنتجه من تحولات في وظائف الجامعة الأساسية لتعزيز مضامينها انعكس بفضل الله تعالى إيجاباً على الممارسات المطبقة في كافة قطاعات الجامعة.

من جانبه أكد المشرف على إدارة التخطيط الاستراتيجي والهوية المؤسسية الدكتور عائذ بن إبراهيم المبارك أن وصول جامعة الملك فيصل للقائمة النهائية لجائزة المؤسسة المستدامة للعام ٢٠٢١ يوثق نجاحها في اختيار هويتها المؤسسية الطموحة التي تسهم في تحقيق أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويؤكد فاعلية عطائها على الصعيد الوطني، والإقليمي، والعالمي، وسعيها نحو تحقيق الاستدامة البيئية للمملكة، وبما يتوافق مع التوجهات الوطنية في هذا الصدد.