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متجاوزة جدة والدمام.. الرطوبة بجازان تتخطى الـ 60 % وتوقعات بوصولها 85 %

بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.. والحرارة تسجل 37 درجة مئوية

تخطت نسبة الرطوبة، اليوم الأربعاء، في منطقة "جازان" نسبة الـ 60 % صباحاً متجاوزة كلاً من الدمام وجدة اللتين سجلتا نسبتَي 29 و50 % بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.

ومن المعروف أنه من أهم العوامل التي تؤثر في زيادة الرطوبة المسطحات المائية سواء البحار أو تلك التي تكوّنت نتيجة للأمطار، بجانب عوامل أخرى تساعد على ارتفاعها من أبرزها درجات الحرارة وانتشار الغطاء النباتي وسرعة الرياح والضغط الجوي ونسبة الملوحة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تتجاوز نسبة الرطوبة، اليوم الأربعاء، على جازان الـ 85 %، كأعلى درجة تسجل بعد السودة بعسير 95 %.

وكانت منطقة جازان قد سجلت اليوم درجة حرارة عظمى وصلت إلى 37 درجة مئوية، فيما من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى 31.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد؛ مما يؤدي إلى جريان السيول على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، وسماء غائمة جزئياً على مناطق: (المدينة المنوّرة، وحائل، والحدود الشمالية، والقصيم)، مع فرصة لظهور السحب الرعدية على حائل والحدود الشمالية؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

وشهدت المنطقة خلال الفترة الماضية أمطاراً غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية جرت على أثرها الأودية والشعاب وتسبّبت في نمو المسطحات الخضراء وانتشار الغطاء النباتي والتجمعات المائية بشكل كبير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متجاوزة جدة والدمام.. الرطوبة بجازان تتخطى الـ 60 % وتوقعات بوصولها 85 %
سبق

تخطت نسبة الرطوبة، اليوم الأربعاء، في منطقة "جازان" نسبة الـ 60 % صباحاً متجاوزة كلاً من الدمام وجدة اللتين سجلتا نسبتَي 29 و50 % بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.

ومن المعروف أنه من أهم العوامل التي تؤثر في زيادة الرطوبة المسطحات المائية سواء البحار أو تلك التي تكوّنت نتيجة للأمطار، بجانب عوامل أخرى تساعد على ارتفاعها من أبرزها درجات الحرارة وانتشار الغطاء النباتي وسرعة الرياح والضغط الجوي ونسبة الملوحة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تتجاوز نسبة الرطوبة، اليوم الأربعاء، على جازان الـ 85 %، كأعلى درجة تسجل بعد السودة بعسير 95 %.

وكانت منطقة جازان قد سجلت اليوم درجة حرارة عظمى وصلت إلى 37 درجة مئوية، فيما من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى 31.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد؛ مما يؤدي إلى جريان السيول على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، وسماء غائمة جزئياً على مناطق: (المدينة المنوّرة، وحائل، والحدود الشمالية، والقصيم)، مع فرصة لظهور السحب الرعدية على حائل والحدود الشمالية؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

وشهدت المنطقة خلال الفترة الماضية أمطاراً غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية جرت على أثرها الأودية والشعاب وتسبّبت في نمو المسطحات الخضراء وانتشار الغطاء النباتي والتجمعات المائية بشكل كبير.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:43 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:14 AM

متجاوزة جدة والدمام.. الرطوبة بجازان تتخطى الـ 60 % وتوقعات بوصولها 85 %

بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.. والحرارة تسجل 37 درجة مئوية

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قاسم الخبراني - جازان
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6,041

تخطت نسبة الرطوبة، اليوم الأربعاء، في منطقة "جازان" نسبة الـ 60 % صباحاً متجاوزة كلاً من الدمام وجدة اللتين سجلتا نسبتَي 29 و50 % بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.

ومن المعروف أنه من أهم العوامل التي تؤثر في زيادة الرطوبة المسطحات المائية سواء البحار أو تلك التي تكوّنت نتيجة للأمطار، بجانب عوامل أخرى تساعد على ارتفاعها من أبرزها درجات الحرارة وانتشار الغطاء النباتي وسرعة الرياح والضغط الجوي ونسبة الملوحة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تتجاوز نسبة الرطوبة، اليوم الأربعاء، على جازان الـ 85 %، كأعلى درجة تسجل بعد السودة بعسير 95 %.

وكانت منطقة جازان قد سجلت اليوم درجة حرارة عظمى وصلت إلى 37 درجة مئوية، فيما من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى 31.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد؛ مما يؤدي إلى جريان السيول على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، وسماء غائمة جزئياً على مناطق: (المدينة المنوّرة، وحائل، والحدود الشمالية، والقصيم)، مع فرصة لظهور السحب الرعدية على حائل والحدود الشمالية؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

وشهدت المنطقة خلال الفترة الماضية أمطاراً غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية جرت على أثرها الأودية والشعاب وتسبّبت في نمو المسطحات الخضراء وانتشار الغطاء النباتي والتجمعات المائية بشكل كبير.

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