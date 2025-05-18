مواطن في المخواة: 16 رقم جوال مسجلًا على هويتي بشركة "زين".. دون علمي

قدّم شكاوى لدى هيئة الاتصالات ويطالب بالتعويض عن انتحال بصمته

فوجىءالمواطن عبدالرحمن العمري، أحد سكان محافظة المخواة بمنطقة الباحة، بوجود 16 رقماً مسجلاً باسمه في شركة "زين"، دون علمه.

وقال "العمري" لـ"سبق" إنه قام بتحميل تطبيق هيئة الاتصالات للاستعلام برقم هويته عن الأرقام المسجلة باسمه في شركات الاتصالات بالمملكة، وفوجىء بوجود 16 رقماً مسجلًا باسمه.

وأفاد أنه لا يذكر أنه دخل إلى أي مكتب تابع لشركة زين في المملكة كما أنه لا يملك أي شريحة لـ"زين" نهائياً.

وأضاف العمري: تواصلت مع شركة "زين" عبر تويتر وأفادوا بالتواصل معهم على الخاص ولكن عند الاتصال لا أجد سوى الرد الآلي ولا مجيب.

وأردف: بعثت بشكاوى عدة إلى هيئة الاتصالات ولا تزال قيد الدراسة وأناشد متابعة هذا الموضوع بأسرع وقت وتعويضي عن انتحال بصمتي وهويتي، وكذلك إلغاء جميع الأرقام التي صدرت باسمي دون علمي وتسديد الفواتير المتعلقة بها.