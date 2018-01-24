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واشنطن تدعو السودان للتحقيق في ضحايا الاحتجاجات

حضّت الخرطومَ على إطلاق المعتقلين

دعت الولايات المتحدة السلطات السودانية، اليوم (الأربعاء)؛ إلى التحقيق في مقتل وإصابة محتجّين في المظاهرات المتواصلة منذ أسابيع.

ونقلت "فرانس برس" عن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، في بيان لوزارة الخارجية هو الأول الذي يصدر عن واشنطن؛ قوله: "ندعو الحكومة السودانية إلى السماح بإجراء تحقيق موثوق ومستقل في مقتل وإصابة محتجين".

وأضاف "بالادينو": "علاوة على ذلك، ومن أجل معالجة المظالم المشروعة للسكان، يجب على الحكومة توفير أجواء من الأمن والأمان للتعبير العام عن الرأي، والحوار مع المعارضة والمجتمع المدني في عملية سياسية أكثر شمولاً".

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية في البيان عن قلقها إزاء تعامل الحكومة السودانية مع الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع.

وأشارت إلى "إدانة الولايات المتحدة لاستخدام العنف واستخدام الرصاص الحي والاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن السودانية".


وحضّت الحكومة السودانية على إطلاق سراح "جميع الصحافيين والنشطاء والمتظاهرين السلميين الذين جرى اعتقالهم بصورة تعسفية"، مؤكدة دعم الولايات المتحدة "لحقّ الشعب السوداني في التجمع السلمي للتعبير عن مطالبه بالإصلاح السياسي والاقتصادي".

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تدعو السودان للتحقيق في ضحايا الاحتجاجات
سبق

دعت الولايات المتحدة السلطات السودانية، اليوم (الأربعاء)؛ إلى التحقيق في مقتل وإصابة محتجّين في المظاهرات المتواصلة منذ أسابيع.

ونقلت "فرانس برس" عن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، في بيان لوزارة الخارجية هو الأول الذي يصدر عن واشنطن؛ قوله: "ندعو الحكومة السودانية إلى السماح بإجراء تحقيق موثوق ومستقل في مقتل وإصابة محتجين".

وأضاف "بالادينو": "علاوة على ذلك، ومن أجل معالجة المظالم المشروعة للسكان، يجب على الحكومة توفير أجواء من الأمن والأمان للتعبير العام عن الرأي، والحوار مع المعارضة والمجتمع المدني في عملية سياسية أكثر شمولاً".

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية في البيان عن قلقها إزاء تعامل الحكومة السودانية مع الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع.

وأشارت إلى "إدانة الولايات المتحدة لاستخدام العنف واستخدام الرصاص الحي والاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن السودانية".


وحضّت الحكومة السودانية على إطلاق سراح "جميع الصحافيين والنشطاء والمتظاهرين السلميين الذين جرى اعتقالهم بصورة تعسفية"، مؤكدة دعم الولايات المتحدة "لحقّ الشعب السوداني في التجمع السلمي للتعبير عن مطالبه بالإصلاح السياسي والاقتصادي".

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
10:55 PM

واشنطن تدعو السودان للتحقيق في ضحايا الاحتجاجات

حضّت الخرطومَ على إطلاق المعتقلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت الولايات المتحدة السلطات السودانية، اليوم (الأربعاء)؛ إلى التحقيق في مقتل وإصابة محتجّين في المظاهرات المتواصلة منذ أسابيع.

ونقلت "فرانس برس" عن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، في بيان لوزارة الخارجية هو الأول الذي يصدر عن واشنطن؛ قوله: "ندعو الحكومة السودانية إلى السماح بإجراء تحقيق موثوق ومستقل في مقتل وإصابة محتجين".

وأضاف "بالادينو": "علاوة على ذلك، ومن أجل معالجة المظالم المشروعة للسكان، يجب على الحكومة توفير أجواء من الأمن والأمان للتعبير العام عن الرأي، والحوار مع المعارضة والمجتمع المدني في عملية سياسية أكثر شمولاً".

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية في البيان عن قلقها إزاء تعامل الحكومة السودانية مع الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع.

وأشارت إلى "إدانة الولايات المتحدة لاستخدام العنف واستخدام الرصاص الحي والاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن السودانية".


وحضّت الحكومة السودانية على إطلاق سراح "جميع الصحافيين والنشطاء والمتظاهرين السلميين الذين جرى اعتقالهم بصورة تعسفية"، مؤكدة دعم الولايات المتحدة "لحقّ الشعب السوداني في التجمع السلمي للتعبير عن مطالبه بالإصلاح السياسي والاقتصادي".

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