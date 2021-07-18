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لجنة المسابقات تعلن مواعيد مباريات دوري المحترفين للموسم 2021-2022 الدور الأول .. تعرف عليها

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، جدول مباريات الدور الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2021 / 2022م، والذي سينطلق يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021م.

علمـًا بأنـه سـيتم تحديـد مواعيـد مباريـات الجولـة (14 و 15) خلال الأيـام والمواعيد الزمنيـة المذكورة في الجدول لاحقًا، وذلك بعد صدور جدول مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2021 / 2022م.

كما أنه في حال تأهل الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2021م إلى دور الثمانية سيتم تأجيل مبارياتهم في الجولة الثامنة، وفي حال تأهل أحدهما إلى المباراة النهائية من المسابقة نفسها سيتم تأجيل مباراته في الجولة الثانية عشرة وسيتم تحديد الأوقات الجديدة لاحقًا.

يُذكر أن لجنة المسابقات بالرابطة قامت في الفترة الماضية بعقد ورش عمل بحضور إدارة المنتخب الأول بالاتحاد السعودي لكرة القدم وممثلي الأندية المشاركة بالدوري وبطولة دوري أبطال آسيا 2021م، والبطولة العربية 2020م، وذلك لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي ومواعيد مباريات الأندية المرتبطة بالمشاركات الخارجية، ومشاركات المنتخب الوطني.

من جهة أخرى أكد رئيس لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين أحمد الراشد، أن جدول المسابقة تم مراعاة مشاركات المنتخب السعودي الأول والأندية في مشاركاتها الخارجية، متمنيًا التوفيق لأندية الدوري والاستمرار في تقديم المستويات الفنية التي تليق بالمسابقة.

لتحميل جدول الدوري:
https://www.spl.com.sa/system/files/MBS1ROUND.pdf

رابطة الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة المسابقات تعلن مواعيد مباريات دوري المحترفين للموسم 2021-2022 الدور الأول .. تعرف عليها
سبق

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، جدول مباريات الدور الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2021 / 2022م، والذي سينطلق يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021م.

علمـًا بأنـه سـيتم تحديـد مواعيـد مباريـات الجولـة (14 و 15) خلال الأيـام والمواعيد الزمنيـة المذكورة في الجدول لاحقًا، وذلك بعد صدور جدول مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2021 / 2022م.

كما أنه في حال تأهل الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2021م إلى دور الثمانية سيتم تأجيل مبارياتهم في الجولة الثامنة، وفي حال تأهل أحدهما إلى المباراة النهائية من المسابقة نفسها سيتم تأجيل مباراته في الجولة الثانية عشرة وسيتم تحديد الأوقات الجديدة لاحقًا.

يُذكر أن لجنة المسابقات بالرابطة قامت في الفترة الماضية بعقد ورش عمل بحضور إدارة المنتخب الأول بالاتحاد السعودي لكرة القدم وممثلي الأندية المشاركة بالدوري وبطولة دوري أبطال آسيا 2021م، والبطولة العربية 2020م، وذلك لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي ومواعيد مباريات الأندية المرتبطة بالمشاركات الخارجية، ومشاركات المنتخب الوطني.

من جهة أخرى أكد رئيس لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين أحمد الراشد، أن جدول المسابقة تم مراعاة مشاركات المنتخب السعودي الأول والأندية في مشاركاتها الخارجية، متمنيًا التوفيق لأندية الدوري والاستمرار في تقديم المستويات الفنية التي تليق بالمسابقة.

لتحميل جدول الدوري:
https://www.spl.com.sa/system/files/MBS1ROUND.pdf

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
09:32 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
01:57 AM

لجنة المسابقات تعلن مواعيد مباريات دوري المحترفين للموسم 2021-2022 الدور الأول .. تعرف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، جدول مباريات الدور الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2021 / 2022م، والذي سينطلق يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021م.

علمـًا بأنـه سـيتم تحديـد مواعيـد مباريـات الجولـة (14 و 15) خلال الأيـام والمواعيد الزمنيـة المذكورة في الجدول لاحقًا، وذلك بعد صدور جدول مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2021 / 2022م.

كما أنه في حال تأهل الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2021م إلى دور الثمانية سيتم تأجيل مبارياتهم في الجولة الثامنة، وفي حال تأهل أحدهما إلى المباراة النهائية من المسابقة نفسها سيتم تأجيل مباراته في الجولة الثانية عشرة وسيتم تحديد الأوقات الجديدة لاحقًا.

يُذكر أن لجنة المسابقات بالرابطة قامت في الفترة الماضية بعقد ورش عمل بحضور إدارة المنتخب الأول بالاتحاد السعودي لكرة القدم وممثلي الأندية المشاركة بالدوري وبطولة دوري أبطال آسيا 2021م، والبطولة العربية 2020م، وذلك لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي ومواعيد مباريات الأندية المرتبطة بالمشاركات الخارجية، ومشاركات المنتخب الوطني.

من جهة أخرى أكد رئيس لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين أحمد الراشد، أن جدول المسابقة تم مراعاة مشاركات المنتخب السعودي الأول والأندية في مشاركاتها الخارجية، متمنيًا التوفيق لأندية الدوري والاستمرار في تقديم المستويات الفنية التي تليق بالمسابقة.

لتحميل جدول الدوري:
https://www.spl.com.sa/system/files/MBS1ROUND.pdf

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