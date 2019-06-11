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"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

فيديو مؤثر .. متماثل للشفاء من كورونا: ولدت من جديد

ناشد الجميع باكيًا: التزموا واحذروا فإن هذا المرض قاتل

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بتوتير ‏‫‪@SaudiMOH فيديو توعويًا مؤثرًا لمصاب بفيروس كورونا وكتبت تغريدة قالت فيها: "الحمد لله على سلامتك، نسأل الله عاجل السلامة وتمام العافية لجميع المصابين".

وقال المصاب الذي كان يتحدث من المستشفى بعد تماثله للشفاء: شعور لا يوصف! والله كأني ولدت من جديد".
واسترجع بداية إصابته بالمرض مضيفًا: أول أيام العيد لم أكن قادرًا على الحركة ولم أستطع الوقوف وشعرت بضيق في التنفس ثم ذهبت إلى المستشفى وأجريت فحوصات وأخبروني بإصابتي بالفيروس.

وأردف: شعرت باختناق وحرارة وسخونة ودخلت العناية المركزة ومكثت فيها ثلاثة أيام وبعدها سبحان الله تغير الوضع كل شيء تغير ونحمد الله.

وناشد المصاب، وهو يجهش بالبكاء، الجميع بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي الفيروس بعدم التجمعات والاجتماعات العائلية والمخالطة الاجتماعية وعدم المصافحة والبقاء في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة والحاجة والالتزام بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وترك المسافات الآمنة.

وقال باكيًا: أتمنى الاختلاط يبعدون عنه، اللي ما له لزوم يقعد في بيته.

وأضاف: المصاب يبعد عنا من الحين، مرة ما له داعي تصافح أحد خلاص جارك في الشارع السلام عليكم من بعيد وروح في حالك مالك وماله، في الشهر إذا رحت تقضي البس زي الناس وروح قضي وخذ مقاضيك.. والله هذا المرض بطال أعوذ بالله منه، قاتل".

ورفع، بدموع باكية، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وقال: الله يعز خادم الحرمين الشريفين على ما فعله معنا، لا يوجد والله ملك لا يوجد مثله في العالم، ملك الإنسانية .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو مؤثر .. متماثل للشفاء من كورونا: ولدت من جديد
سبق

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بتوتير ‏‫‪@SaudiMOH فيديو توعويًا مؤثرًا لمصاب بفيروس كورونا وكتبت تغريدة قالت فيها: "الحمد لله على سلامتك، نسأل الله عاجل السلامة وتمام العافية لجميع المصابين".

وقال المصاب الذي كان يتحدث من المستشفى بعد تماثله للشفاء: شعور لا يوصف! والله كأني ولدت من جديد".
واسترجع بداية إصابته بالمرض مضيفًا: أول أيام العيد لم أكن قادرًا على الحركة ولم أستطع الوقوف وشعرت بضيق في التنفس ثم ذهبت إلى المستشفى وأجريت فحوصات وأخبروني بإصابتي بالفيروس.

وأردف: شعرت باختناق وحرارة وسخونة ودخلت العناية المركزة ومكثت فيها ثلاثة أيام وبعدها سبحان الله تغير الوضع كل شيء تغير ونحمد الله.

وناشد المصاب، وهو يجهش بالبكاء، الجميع بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي الفيروس بعدم التجمعات والاجتماعات العائلية والمخالطة الاجتماعية وعدم المصافحة والبقاء في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة والحاجة والالتزام بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وترك المسافات الآمنة.

وقال باكيًا: أتمنى الاختلاط يبعدون عنه، اللي ما له لزوم يقعد في بيته.

وأضاف: المصاب يبعد عنا من الحين، مرة ما له داعي تصافح أحد خلاص جارك في الشارع السلام عليكم من بعيد وروح في حالك مالك وماله، في الشهر إذا رحت تقضي البس زي الناس وروح قضي وخذ مقاضيك.. والله هذا المرض بطال أعوذ بالله منه، قاتل".

ورفع، بدموع باكية، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وقال: الله يعز خادم الحرمين الشريفين على ما فعله معنا، لا يوجد والله ملك لا يوجد مثله في العالم، ملك الإنسانية .

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
05:13 PM

فيديو مؤثر .. متماثل للشفاء من كورونا: ولدت من جديد

ناشد الجميع باكيًا: التزموا واحذروا فإن هذا المرض قاتل

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
4,263

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بتوتير ‏‫‪@SaudiMOH فيديو توعويًا مؤثرًا لمصاب بفيروس كورونا وكتبت تغريدة قالت فيها: "الحمد لله على سلامتك، نسأل الله عاجل السلامة وتمام العافية لجميع المصابين".

وقال المصاب الذي كان يتحدث من المستشفى بعد تماثله للشفاء: شعور لا يوصف! والله كأني ولدت من جديد".
واسترجع بداية إصابته بالمرض مضيفًا: أول أيام العيد لم أكن قادرًا على الحركة ولم أستطع الوقوف وشعرت بضيق في التنفس ثم ذهبت إلى المستشفى وأجريت فحوصات وأخبروني بإصابتي بالفيروس.

وأردف: شعرت باختناق وحرارة وسخونة ودخلت العناية المركزة ومكثت فيها ثلاثة أيام وبعدها سبحان الله تغير الوضع كل شيء تغير ونحمد الله.

وناشد المصاب، وهو يجهش بالبكاء، الجميع بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي الفيروس بعدم التجمعات والاجتماعات العائلية والمخالطة الاجتماعية وعدم المصافحة والبقاء في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة والحاجة والالتزام بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وترك المسافات الآمنة.

وقال باكيًا: أتمنى الاختلاط يبعدون عنه، اللي ما له لزوم يقعد في بيته.

وأضاف: المصاب يبعد عنا من الحين، مرة ما له داعي تصافح أحد خلاص جارك في الشارع السلام عليكم من بعيد وروح في حالك مالك وماله، في الشهر إذا رحت تقضي البس زي الناس وروح قضي وخذ مقاضيك.. والله هذا المرض بطال أعوذ بالله منه، قاتل".

ورفع، بدموع باكية، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وقال: الله يعز خادم الحرمين الشريفين على ما فعله معنا، لا يوجد والله ملك لا يوجد مثله في العالم، ملك الإنسانية .

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