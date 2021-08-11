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"جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل" تبدأ إجراءات الفحص للمتقدمين في المسار الصحي

"الشهري": فحوصات اللياقة الصحية تتم وفق أعلى الاحترازات والإجراءات الوقائية

بدأت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة في مركز طب الأسرة والمجتمع، أمس، إجراء الفحوصات اللازمة للطلاب والطالبات المتقدمين الذين تم قبولهم في المسار الصحي لعام 1441هـ / 1442هـ.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز طب الأسرة والمجتمع الدكتور شاهر الشهري، أن فحوصات اللياقة الصحية تتم وفق أعلى الاحترازات والإجراءات الوقائية، مبيناً أنه تمت جدولة مواعيد الفحص على أيام مختلفة وبأعداد محددة يومياً لضمان التباعد الاجتماعي.


بدوره، أكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أن الفحص هو الإجراء النهائي لقبول طلاب وطالبات المسار الصحي قبل انتظامهم الدراسي في العام الجديد، مبيناً في الوقت نفسه أن الطلاب والطالبات غير المجتازين للفحص يحولون إلى مسارات دراسية أخرى بحسب الإمكانات في كل مسار، لافتاً إلى أن الفحص الطبي خصص في الأسبوع الأول للطالبات وسيكون الأسبوع المقبل للطلاب ليتم الانتهاء من كامل الإجراءات بنهاية أغسطس الجاري.

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل" تبدأ إجراءات الفحص للمتقدمين في المسار الصحي
سبق

بدأت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة في مركز طب الأسرة والمجتمع، أمس، إجراء الفحوصات اللازمة للطلاب والطالبات المتقدمين الذين تم قبولهم في المسار الصحي لعام 1441هـ / 1442هـ.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز طب الأسرة والمجتمع الدكتور شاهر الشهري، أن فحوصات اللياقة الصحية تتم وفق أعلى الاحترازات والإجراءات الوقائية، مبيناً أنه تمت جدولة مواعيد الفحص على أيام مختلفة وبأعداد محددة يومياً لضمان التباعد الاجتماعي.


بدوره، أكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أن الفحص هو الإجراء النهائي لقبول طلاب وطالبات المسار الصحي قبل انتظامهم الدراسي في العام الجديد، مبيناً في الوقت نفسه أن الطلاب والطالبات غير المجتازين للفحص يحولون إلى مسارات دراسية أخرى بحسب الإمكانات في كل مسار، لافتاً إلى أن الفحص الطبي خصص في الأسبوع الأول للطالبات وسيكون الأسبوع المقبل للطلاب ليتم الانتهاء من كامل الإجراءات بنهاية أغسطس الجاري.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
12:00 PM

"جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل" تبدأ إجراءات الفحص للمتقدمين في المسار الصحي

"الشهري": فحوصات اللياقة الصحية تتم وفق أعلى الاحترازات والإجراءات الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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بدأت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة في مركز طب الأسرة والمجتمع، أمس، إجراء الفحوصات اللازمة للطلاب والطالبات المتقدمين الذين تم قبولهم في المسار الصحي لعام 1441هـ / 1442هـ.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز طب الأسرة والمجتمع الدكتور شاهر الشهري، أن فحوصات اللياقة الصحية تتم وفق أعلى الاحترازات والإجراءات الوقائية، مبيناً أنه تمت جدولة مواعيد الفحص على أيام مختلفة وبأعداد محددة يومياً لضمان التباعد الاجتماعي.


بدوره، أكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أن الفحص هو الإجراء النهائي لقبول طلاب وطالبات المسار الصحي قبل انتظامهم الدراسي في العام الجديد، مبيناً في الوقت نفسه أن الطلاب والطالبات غير المجتازين للفحص يحولون إلى مسارات دراسية أخرى بحسب الإمكانات في كل مسار، لافتاً إلى أن الفحص الطبي خصص في الأسبوع الأول للطالبات وسيكون الأسبوع المقبل للطلاب ليتم الانتهاء من كامل الإجراءات بنهاية أغسطس الجاري.

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