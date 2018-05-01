النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز تدريب الاتحاد السعودي للتايكوندو بنادي الحي بالسويدي يحتفي  ب60 لاعبًا

بحضور رئيس اللجنة الفنية

احتفل مركز تدريب الاتحاد السعودي للتايكوندو بنادي الحي بمدرسة حي السويدي بدورة التايكوندو الأولى للمستجدين التي عُقدت لمدة 3 أشهر بمشاركة 60 لاعبًا من مختلف الفئات السنية تحت إشراف المدرب الوطني منصور حسين الشبعاني "أحد لاعبي المنتخب السعودي للتايكوندو ونادي الهلال سابقًا".

وشهد الحفل حضور رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو "ثامر بن عبدالله السعران" الذي سلّم للاعبين شهاداتِ أحزمة من قبل الاتحاد بمعية قائد نادي الحي "علي عبده سهلي"، ومشرف الأنشطة الرياضية "إبراهيم عبده سهلي"، وجمع من أولياء الأمور واطلعوا على عرض رياضي عن أساسيات التايكوندو بمشاركة أكثر من 80 لاعبًا.

الجدير بالذكر أن مراكز التدريب يشرف عليها بشكل مباشر الاتحاد السعودي للتايكوندو، بالشراكة مع مركز تطوير الرياضة المدرسية؛ وهي إحدى الشراكات لتبادل المنافع لتعود المنفعة على مرتادي تلك الأندية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مركز تدريب الاتحاد السعودي للتايكوندو بنادي الحي بالسويدي يحتفي  ب60 لاعبًا
سبق

احتفل مركز تدريب الاتحاد السعودي للتايكوندو بنادي الحي بمدرسة حي السويدي بدورة التايكوندو الأولى للمستجدين التي عُقدت لمدة 3 أشهر بمشاركة 60 لاعبًا من مختلف الفئات السنية تحت إشراف المدرب الوطني منصور حسين الشبعاني "أحد لاعبي المنتخب السعودي للتايكوندو ونادي الهلال سابقًا".

وشهد الحفل حضور رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو "ثامر بن عبدالله السعران" الذي سلّم للاعبين شهاداتِ أحزمة من قبل الاتحاد بمعية قائد نادي الحي "علي عبده سهلي"، ومشرف الأنشطة الرياضية "إبراهيم عبده سهلي"، وجمع من أولياء الأمور واطلعوا على عرض رياضي عن أساسيات التايكوندو بمشاركة أكثر من 80 لاعبًا.

الجدير بالذكر أن مراكز التدريب يشرف عليها بشكل مباشر الاتحاد السعودي للتايكوندو، بالشراكة مع مركز تطوير الرياضة المدرسية؛ وهي إحدى الشراكات لتبادل المنافع لتعود المنفعة على مرتادي تلك الأندية.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
10:17 PM

مركز تدريب الاتحاد السعودي للتايكوندو بنادي الحي بالسويدي يحتفي  ب60 لاعبًا

بحضور رئيس اللجنة الفنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
158

احتفل مركز تدريب الاتحاد السعودي للتايكوندو بنادي الحي بمدرسة حي السويدي بدورة التايكوندو الأولى للمستجدين التي عُقدت لمدة 3 أشهر بمشاركة 60 لاعبًا من مختلف الفئات السنية تحت إشراف المدرب الوطني منصور حسين الشبعاني "أحد لاعبي المنتخب السعودي للتايكوندو ونادي الهلال سابقًا".

وشهد الحفل حضور رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو "ثامر بن عبدالله السعران" الذي سلّم للاعبين شهاداتِ أحزمة من قبل الاتحاد بمعية قائد نادي الحي "علي عبده سهلي"، ومشرف الأنشطة الرياضية "إبراهيم عبده سهلي"، وجمع من أولياء الأمور واطلعوا على عرض رياضي عن أساسيات التايكوندو بمشاركة أكثر من 80 لاعبًا.

الجدير بالذكر أن مراكز التدريب يشرف عليها بشكل مباشر الاتحاد السعودي للتايكوندو، بالشراكة مع مركز تطوير الرياضة المدرسية؛ وهي إحدى الشراكات لتبادل المنافع لتعود المنفعة على مرتادي تلك الأندية.

شارك برأيك
72
467

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,418
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,109
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,182
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,304

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة