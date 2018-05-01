مركز تدريب الاتحاد السعودي للتايكوندو بنادي الحي بالسويدي يحتفي ب60 لاعبًا

بحضور رئيس اللجنة الفنية

احتفل مركز تدريب الاتحاد السعودي للتايكوندو بنادي الحي بمدرسة حي السويدي بدورة التايكوندو الأولى للمستجدين التي عُقدت لمدة 3 أشهر بمشاركة 60 لاعبًا من مختلف الفئات السنية تحت إشراف المدرب الوطني منصور حسين الشبعاني "أحد لاعبي المنتخب السعودي للتايكوندو ونادي الهلال سابقًا".

وشهد الحفل حضور رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو "ثامر بن عبدالله السعران" الذي سلّم للاعبين شهاداتِ أحزمة من قبل الاتحاد بمعية قائد نادي الحي "علي عبده سهلي"، ومشرف الأنشطة الرياضية "إبراهيم عبده سهلي"، وجمع من أولياء الأمور واطلعوا على عرض رياضي عن أساسيات التايكوندو بمشاركة أكثر من 80 لاعبًا.

الجدير بالذكر أن مراكز التدريب يشرف عليها بشكل مباشر الاتحاد السعودي للتايكوندو، بالشراكة مع مركز تطوير الرياضة المدرسية؛ وهي إحدى الشراكات لتبادل المنافع لتعود المنفعة على مرتادي تلك الأندية.

