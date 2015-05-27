قصة سعودية تحوّلت من بند الأجور إلى مستثمرة في المشاغل النسائية

قالت: كنت أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة إعلانات التوظيف

حوّلت سعودية مسار وجهتها من موظفة بند أجور إلى مستثمرة في نشاط التزيين النسائي، بعد أن استفادت من محفزات وممكنات الدعم المتاحة وإجراءات تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية لتوطين النشاط وتمكين القوى الوطنية من الإناث للعمل في نشاط لا يقل أهمية عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وقالت عائشة الخميسي صاحبة صالون نسائي: دخلت سوق العمل كمستثمرة في نشاط التزيين النسائي بعد رحلة طويلة من العمل في مهنة على بند الأجور، كنت خلالها أتصفح بشكل يومي مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة إعلانات التوظيف.

وأضافت: في أحد الأيام قرأت عن محفزات وشراكات عقدها صندوق تنمية الموارد البشرية مع جهات وأكاديميات لتوطين نشاط التزيين النسائي وإتاحة فرص الاستثمار فيه أمام السعوديات، إضافة إلى تمكينهن من مزاولة العمل في القطاع وفق بيئة جاذبة ومناسبة ومحفزة على العطاء والتميز.

وأردفت "الخميسي": بدأت مشروعي بموظفة واحدة، بعد أن استفدت من أوجه الدعم ومحفزات التوطين، كما أنني أفكر حالياً بالتوسع والمنافسة في مجال التزيين النسائي وإتاحة فرص عمل للسعوديات خلال الفترة القليلة القادمة.

ودعت إلى الاستثمار في نشاط التزيين النسائي باعتباره من الأنشطة ذات العوائد الاقتصادية المناسبة.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، قد أطلق برنامجاً لتأهيل وتدريب باحثات عن العمل في نشاط التزيين النسائي، وتوظيفهن بعد اجتياز البرنامج التدريبي لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاط.

ويستهدف البرنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن العمل في خمس مهن هي، أخصائية مبيعات "عام"، مشرفة معرض، أخصائية مبيعات "مكياج"، أخصائية مبيعات العناية بالبشرة، والتجميل والشعر.