مدني أبها ينتشل جثة مفقود منذ 15 يومًا في مرتفعات عقبة "رجم"

وصلت إليها فِرق الإنقاذ راجلة بعد تعذُّر وصول الآليات لوعورة المنطقة

صرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز بن عمر آل جلبان، بأن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغًا عن وجود حالة لسقوط شخص في مرتفعات عقبة "رجم".

وأضاف: "تم تحريك الفِرق اللازمة للموقع، وعند الوصول لعقبة رجم اتضحت وعورة المنطقة، وتعذُّر وصول الآليات؛ ما دعا إلى ترجل فِرق الإنقاذ، والسير لمسافة تزيد على ٣٠٠ م من موقع الوصول، وبرفقتهم التجهيزات اللازمة كافة. وعند الوصول لموقع الشخص اتضح أن الحالة عبارة عن وجود جثة لشخص مفقود لمدة تزيد على ١٥ يومًا. وقد تم انتشال الجثة، وتسليمها للجهة المختصة".