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الباحة.. عودة النشاط التجاري في محلات التجزئة والأسواق وسط إجراءات احترازية ووقائية

الالتزام بتنفيذ التعليمات والضوابط المتعلقة بتطبيق معايير السلامة

عادت الحركة الاقتصادية إلى محلات التجزئة والجملة والأسواق التجارية بمنطقة الباحة، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وامتثلت جميع المتاجر والمحلات بالباحة لتنفيذ التعليمات والضوابط المتعلقة بتطبيق معايير السلامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية العاملين والمتسوقين أثناء ساعات العمل المحددة بين الـ6 صباحًا حتى الـ3 عصرًا؛ حيث بادر العاملون بالمتاجر ومنافذ البيع بالتجزئة لتنفيذ أعمال التعقيم والتنظيف مسبقًا، قبل الشروع في استقبال الزبائن.

فيما عمدت المراكز التجارية إلى توفير أدوات السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين؛ لاستخدامها قبل التسوق؛ حفاظًا على سلامة العاملين ومرتادي السوق، إلى جانب استمرار تنفيذ الإجراءات التي سبقت قرار منع التجول الكلي خلال أيام العيد مثل قياس درجة حرارة الموظفين أو المتسوقين، وتطهير عربات وسلال التسوق والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها، وإلزام الموظفين بلبس الكمامات خلال وقت العمل وتطهير اليدين، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

منطقة الباحة الأسواق التجارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة.. عودة النشاط التجاري في محلات التجزئة والأسواق وسط إجراءات احترازية ووقائية
سبق

عادت الحركة الاقتصادية إلى محلات التجزئة والجملة والأسواق التجارية بمنطقة الباحة، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وامتثلت جميع المتاجر والمحلات بالباحة لتنفيذ التعليمات والضوابط المتعلقة بتطبيق معايير السلامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية العاملين والمتسوقين أثناء ساعات العمل المحددة بين الـ6 صباحًا حتى الـ3 عصرًا؛ حيث بادر العاملون بالمتاجر ومنافذ البيع بالتجزئة لتنفيذ أعمال التعقيم والتنظيف مسبقًا، قبل الشروع في استقبال الزبائن.

فيما عمدت المراكز التجارية إلى توفير أدوات السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين؛ لاستخدامها قبل التسوق؛ حفاظًا على سلامة العاملين ومرتادي السوق، إلى جانب استمرار تنفيذ الإجراءات التي سبقت قرار منع التجول الكلي خلال أيام العيد مثل قياس درجة حرارة الموظفين أو المتسوقين، وتطهير عربات وسلال التسوق والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها، وإلزام الموظفين بلبس الكمامات خلال وقت العمل وتطهير اليدين، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
03:00 PM

الباحة.. عودة النشاط التجاري في محلات التجزئة والأسواق وسط إجراءات احترازية ووقائية

الالتزام بتنفيذ التعليمات والضوابط المتعلقة بتطبيق معايير السلامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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عادت الحركة الاقتصادية إلى محلات التجزئة والجملة والأسواق التجارية بمنطقة الباحة، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وامتثلت جميع المتاجر والمحلات بالباحة لتنفيذ التعليمات والضوابط المتعلقة بتطبيق معايير السلامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية العاملين والمتسوقين أثناء ساعات العمل المحددة بين الـ6 صباحًا حتى الـ3 عصرًا؛ حيث بادر العاملون بالمتاجر ومنافذ البيع بالتجزئة لتنفيذ أعمال التعقيم والتنظيف مسبقًا، قبل الشروع في استقبال الزبائن.

فيما عمدت المراكز التجارية إلى توفير أدوات السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين؛ لاستخدامها قبل التسوق؛ حفاظًا على سلامة العاملين ومرتادي السوق، إلى جانب استمرار تنفيذ الإجراءات التي سبقت قرار منع التجول الكلي خلال أيام العيد مثل قياس درجة حرارة الموظفين أو المتسوقين، وتطهير عربات وسلال التسوق والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها، وإلزام الموظفين بلبس الكمامات خلال وقت العمل وتطهير اليدين، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

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