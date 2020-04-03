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المغرب تسجل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 47 والإصابات  735

سجلت المغرب اليوم 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 47.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 735 حالة، فيما شفي من المرض 34 شخصًا، وتم استبعاد 2983 حالة بعد الكشف المخبري.
من جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية عن إعداد مستشفى ميداني عسكري في مدينة بن سليمان، القريبة من مدينة الدار البيضاء التي سجلت أعلى نسبة إصابات بالعدوى، على أهبة الاستعداد للعمل في أية لحظة، لدعم ومساندة جهود الطب المدني في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح بيان صادر عن القوات المسلحة الملكية المغربية أن المستشفى بسعة 160 سريرًا ومجهز تجهيزًا كاملًا بالبنية التحتية الضرورية في وقت قياسي، مع وضع الكوادر العسكرية المتدربة على مثل هذه الأوضاع رهن إشارة أي تدخل عاجل لاستقبال المرضى ومعالجتهم بحسب حالاتهم الصحية تبعًا لدرجة الإصابة بالفيروس.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب تسجل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت المغرب اليوم 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 47.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 735 حالة، فيما شفي من المرض 34 شخصًا، وتم استبعاد 2983 حالة بعد الكشف المخبري.
من جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية عن إعداد مستشفى ميداني عسكري في مدينة بن سليمان، القريبة من مدينة الدار البيضاء التي سجلت أعلى نسبة إصابات بالعدوى، على أهبة الاستعداد للعمل في أية لحظة، لدعم ومساندة جهود الطب المدني في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح بيان صادر عن القوات المسلحة الملكية المغربية أن المستشفى بسعة 160 سريرًا ومجهز تجهيزًا كاملًا بالبنية التحتية الضرورية في وقت قياسي، مع وضع الكوادر العسكرية المتدربة على مثل هذه الأوضاع رهن إشارة أي تدخل عاجل لاستقبال المرضى ومعالجتهم بحسب حالاتهم الصحية تبعًا لدرجة الإصابة بالفيروس.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
02:56 PM

المغرب تسجل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 47 والإصابات  735

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب اليوم 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 47.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 735 حالة، فيما شفي من المرض 34 شخصًا، وتم استبعاد 2983 حالة بعد الكشف المخبري.
من جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية عن إعداد مستشفى ميداني عسكري في مدينة بن سليمان، القريبة من مدينة الدار البيضاء التي سجلت أعلى نسبة إصابات بالعدوى، على أهبة الاستعداد للعمل في أية لحظة، لدعم ومساندة جهود الطب المدني في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح بيان صادر عن القوات المسلحة الملكية المغربية أن المستشفى بسعة 160 سريرًا ومجهز تجهيزًا كاملًا بالبنية التحتية الضرورية في وقت قياسي، مع وضع الكوادر العسكرية المتدربة على مثل هذه الأوضاع رهن إشارة أي تدخل عاجل لاستقبال المرضى ومعالجتهم بحسب حالاتهم الصحية تبعًا لدرجة الإصابة بالفيروس.

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