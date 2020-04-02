"كورونا" يخترق رئيس البرلمان الإيراني

يخضع للحجر الصحي

ذكر تلفزيون "آر تي" الروسي، اليوم (الخميس)؛ أن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت دائرة العلاقات العامة في البرلمان الإيراني، بأنه بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على رئيس البرلمان علي لاريجاني، خضع لاختبار الإصابة بفيروس كورونا، وبعد أن تبيّن أن نتيجة الاختبار إيجابية، بدأ العلاج، وهو يخضع للحجر الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق اليوم؛ تسجيل 2875 إصابة جديدة، و124 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.