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الضعف الجنسي منها.. أغرب وأشهر 6 علامات تنذر بإصابتك بـ"السكري 2"

جفاف الجلد وحكته أو قشوره قد يسببها تلف الأوعية الدموية.. "جلوكوز زائد"

تعتبر الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض السكري هي زيادة العطش والجوع والتبول، ولكن ما هي العلامات الأكثر غرابة التي تشير إلى أنك مصاب.

فبحسب إحصائيات "Diabetes UK"، ووفق ما نقلت "سبوتنيك عربي": فإن هناك 6 أعراض تنذر بالإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وهي تأتي على النحو التالى:

1- الحكة وجفاف الجلد:
يمكن أن يتسبب الجلوكوز الزائد في الدم في تلف الألياف العصبية في جميع أنحاء الجسم، كما يمكن أن يسبب تلف الأعصاب حكة على سطح الجلد، في حين أن الأوعية الدموية التالفة يمكن أن تسبب جفاف الجلد أو حكة أو قشور الجلد.

2- الضعف الجنسي لدى الرجال:
فوفقًا لـAge UK: فإن أكثر من 40 في المائة من الرجال الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر سيعانون من ضعف الانتصاب خلال حياتهم، على الرغم من أن الأسباب يمكن أن تختلف، في حين أن الأسباب الأكثر شيوعًا لضعف الانتصاب هي كل شيء من فقدان الدافع الجنسي إلى بعض الأدوية، إلا أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يكون أيضًا سببًا للمشكلة.

3- جفاف الفم:
عندما تتركز مخازن الجلوكوز في الجسم في الدم يتم إنتاج كمية أقل من اللعاب في الفم. إن وجود القليل من اللعاب في فمك ليس فقط مزعجًا، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

4- تلون الجلد:
يمكن العثور على إحدى العلامات التحذيرية الأقل شهرة لمرض السكري من النوع 2 في الرقبة، وهي أكثر شيوعًا عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة؛ حيث ظهور البقع الداكنة على الجلد بشكل واسع النطاق، أو مرئيًا فقط في الطيات.

5- فقدان الوزن:
يمكن أن يحدث هذا عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج الأنسولين بشكل صحيح؛ مما يؤدي إلى نفاد الجلوكوز من الخلايا، والذي يستخدم عادة للطاقة.

6- التقلبات المزاجية المتكررة:
الشعور المستمر بالتهيج أو التغيرات المزاجية الملحوظة يمكن أن تكون ناجمة عن التغيرات السريعة في مستويات السكر في الدم.

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الضعف الجنسي منها.. أغرب وأشهر 6 علامات تنذر بإصابتك بـ"السكري 2"
سبق

تعتبر الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض السكري هي زيادة العطش والجوع والتبول، ولكن ما هي العلامات الأكثر غرابة التي تشير إلى أنك مصاب.

فبحسب إحصائيات "Diabetes UK"، ووفق ما نقلت "سبوتنيك عربي": فإن هناك 6 أعراض تنذر بالإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وهي تأتي على النحو التالى:

1- الحكة وجفاف الجلد:
يمكن أن يتسبب الجلوكوز الزائد في الدم في تلف الألياف العصبية في جميع أنحاء الجسم، كما يمكن أن يسبب تلف الأعصاب حكة على سطح الجلد، في حين أن الأوعية الدموية التالفة يمكن أن تسبب جفاف الجلد أو حكة أو قشور الجلد.

2- الضعف الجنسي لدى الرجال:
فوفقًا لـAge UK: فإن أكثر من 40 في المائة من الرجال الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر سيعانون من ضعف الانتصاب خلال حياتهم، على الرغم من أن الأسباب يمكن أن تختلف، في حين أن الأسباب الأكثر شيوعًا لضعف الانتصاب هي كل شيء من فقدان الدافع الجنسي إلى بعض الأدوية، إلا أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يكون أيضًا سببًا للمشكلة.

3- جفاف الفم:
عندما تتركز مخازن الجلوكوز في الجسم في الدم يتم إنتاج كمية أقل من اللعاب في الفم. إن وجود القليل من اللعاب في فمك ليس فقط مزعجًا، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

4- تلون الجلد:
يمكن العثور على إحدى العلامات التحذيرية الأقل شهرة لمرض السكري من النوع 2 في الرقبة، وهي أكثر شيوعًا عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة؛ حيث ظهور البقع الداكنة على الجلد بشكل واسع النطاق، أو مرئيًا فقط في الطيات.

5- فقدان الوزن:
يمكن أن يحدث هذا عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج الأنسولين بشكل صحيح؛ مما يؤدي إلى نفاد الجلوكوز من الخلايا، والذي يستخدم عادة للطاقة.

6- التقلبات المزاجية المتكررة:
الشعور المستمر بالتهيج أو التغيرات المزاجية الملحوظة يمكن أن تكون ناجمة عن التغيرات السريعة في مستويات السكر في الدم.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
07:24 PM

الضعف الجنسي منها.. أغرب وأشهر 6 علامات تنذر بإصابتك بـ"السكري 2"

جفاف الجلد وحكته أو قشوره قد يسببها تلف الأوعية الدموية.. "جلوكوز زائد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,454

تعتبر الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض السكري هي زيادة العطش والجوع والتبول، ولكن ما هي العلامات الأكثر غرابة التي تشير إلى أنك مصاب.

فبحسب إحصائيات "Diabetes UK"، ووفق ما نقلت "سبوتنيك عربي": فإن هناك 6 أعراض تنذر بالإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وهي تأتي على النحو التالى:

1- الحكة وجفاف الجلد:
يمكن أن يتسبب الجلوكوز الزائد في الدم في تلف الألياف العصبية في جميع أنحاء الجسم، كما يمكن أن يسبب تلف الأعصاب حكة على سطح الجلد، في حين أن الأوعية الدموية التالفة يمكن أن تسبب جفاف الجلد أو حكة أو قشور الجلد.

2- الضعف الجنسي لدى الرجال:
فوفقًا لـAge UK: فإن أكثر من 40 في المائة من الرجال الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر سيعانون من ضعف الانتصاب خلال حياتهم، على الرغم من أن الأسباب يمكن أن تختلف، في حين أن الأسباب الأكثر شيوعًا لضعف الانتصاب هي كل شيء من فقدان الدافع الجنسي إلى بعض الأدوية، إلا أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يكون أيضًا سببًا للمشكلة.

3- جفاف الفم:
عندما تتركز مخازن الجلوكوز في الجسم في الدم يتم إنتاج كمية أقل من اللعاب في الفم. إن وجود القليل من اللعاب في فمك ليس فقط مزعجًا، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

4- تلون الجلد:
يمكن العثور على إحدى العلامات التحذيرية الأقل شهرة لمرض السكري من النوع 2 في الرقبة، وهي أكثر شيوعًا عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة؛ حيث ظهور البقع الداكنة على الجلد بشكل واسع النطاق، أو مرئيًا فقط في الطيات.

5- فقدان الوزن:
يمكن أن يحدث هذا عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج الأنسولين بشكل صحيح؛ مما يؤدي إلى نفاد الجلوكوز من الخلايا، والذي يستخدم عادة للطاقة.

6- التقلبات المزاجية المتكررة:
الشعور المستمر بالتهيج أو التغيرات المزاجية الملحوظة يمكن أن تكون ناجمة عن التغيرات السريعة في مستويات السكر في الدم.

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