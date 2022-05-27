"بلدية القويعية" تكثف جهودها لاحتفالية كبيرة بعيد الفطر المبارك

لأول مرة تخصيص جزء من مسرح الحفل الرسمي للحضور النسائي

تكثف بلدية محافظة القويعية جهودها لتقديم أفضل الخدمات والبرامج والفعاليات الرسمية والترفيهية لاحتفالية كبيرة بعيد الفطر المبارك، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال الترفيه والسياحة، أكثرها تميزًا أوبريت "عيد القويعية" الذي يشدو به المنشد أحمد القرعاوي والمنشد عبدالله العبودي والمنشد محمد العريني، ومن كلمات الشاعر عبدالله العتيبي، وكذلك العرضة السعودية واللون السامري، وتقدمهما فرقة تاج قصيبا الشعبية.

وسيشهد الحفل مشاركة إحدى الجاليات العربية بفلكلور شعبي. كما تم لأول مرة تخصيص جزء من مسرح الحفل الرسمي للحضور النسائي.

وتعمل البلدية حاليًا على تجهيز مقر الحفل. وقد عقدت اللجنة المنظمة لاحتفال العيد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات، وتشكيل اللجان الميدانية.

ومن المقرر أن تستمر احتفالات العيد على مدى ثلاثة أيام، تبدأ بالحفل الرسمي الذي سيقام مساء يوم العيد على شرف محافظ القويعية، وتنتهي ثالث أيام العيد.

هذا، وسيشهد الاحتفال الرسمي برامج وفعاليات، من أكثرها تميزًا أوبريت "عيد القويعية" الذي يشدو به المنشد أحمد القرعاوي والمنشد عبدالله العبودي والمنشد محمد العريني، ومن كلمات الشاعر عبدالله العتيبي. وكذلك العرضة السعودية واللون السامري، وتقدمهما فرقة تاج قصيبا الشعبية. وسيشهد الحفل مشاركة إحدى الجاليات العربية بفلكلور شعبي. كما تم لأول مرة تخصيص جزء من مسرح الحفل الرسمي للحضور النسائي.

أما اليومان الثاني والثالث من العيد فقد خُصصت برامجهما وفعالياتهما للأسرة والطفل؛ إذ سيستمتع الأطفال بالعديد من البرامج والفعاليات الترفيهية، من أبرزها فرقة ترفيهية على المسرح، ومجموعة من المنشدين، وعروض المهارات الرياضية، وفرقة نشيد الأطفال، وسحوبات على العديد من الجوائز المتنوعة.

كما سيوجد في مقر الحفل العديد من سيارات الفود ترك، ومقهى عربي، وكوفي شوب.