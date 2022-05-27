النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية القويعية" تكثف جهودها لاحتفالية كبيرة بعيد الفطر المبارك

لأول مرة تخصيص جزء من مسرح الحفل الرسمي للحضور النسائي

تكثف بلدية محافظة القويعية جهودها لتقديم أفضل الخدمات والبرامج والفعاليات الرسمية والترفيهية لاحتفالية كبيرة بعيد الفطر المبارك، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال الترفيه والسياحة، أكثرها تميزًا أوبريت "عيد القويعية" الذي يشدو به المنشد أحمد القرعاوي والمنشد عبدالله العبودي والمنشد محمد العريني، ومن كلمات الشاعر عبدالله العتيبي، وكذلك العرضة السعودية واللون السامري، وتقدمهما فرقة تاج قصيبا الشعبية.

وسيشهد الحفل مشاركة إحدى الجاليات العربية بفلكلور شعبي. كما تم لأول مرة تخصيص جزء من مسرح الحفل الرسمي للحضور النسائي.

وتعمل البلدية حاليًا على تجهيز مقر الحفل. وقد عقدت اللجنة المنظمة لاحتفال العيد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات، وتشكيل اللجان الميدانية.

ومن المقرر أن تستمر احتفالات العيد على مدى ثلاثة أيام، تبدأ بالحفل الرسمي الذي سيقام مساء يوم العيد على شرف محافظ القويعية، وتنتهي ثالث أيام العيد.

هذا، وسيشهد الاحتفال الرسمي برامج وفعاليات، من أكثرها تميزًا أوبريت "عيد القويعية" الذي يشدو به المنشد أحمد القرعاوي والمنشد عبدالله العبودي والمنشد محمد العريني، ومن كلمات الشاعر عبدالله العتيبي. وكذلك العرضة السعودية واللون السامري، وتقدمهما فرقة تاج قصيبا الشعبية. وسيشهد الحفل مشاركة إحدى الجاليات العربية بفلكلور شعبي. كما تم لأول مرة تخصيص جزء من مسرح الحفل الرسمي للحضور النسائي.

أما اليومان الثاني والثالث من العيد فقد خُصصت برامجهما وفعالياتهما للأسرة والطفل؛ إذ سيستمتع الأطفال بالعديد من البرامج والفعاليات الترفيهية، من أبرزها فرقة ترفيهية على المسرح، ومجموعة من المنشدين، وعروض المهارات الرياضية، وفرقة نشيد الأطفال، وسحوبات على العديد من الجوائز المتنوعة.

كما سيوجد في مقر الحفل العديد من سيارات الفود ترك، ومقهى عربي، وكوفي شوب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدية القويعية" تكثف جهودها لاحتفالية كبيرة بعيد الفطر المبارك
سبق

تكثف بلدية محافظة القويعية جهودها لتقديم أفضل الخدمات والبرامج والفعاليات الرسمية والترفيهية لاحتفالية كبيرة بعيد الفطر المبارك، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال الترفيه والسياحة، أكثرها تميزًا أوبريت "عيد القويعية" الذي يشدو به المنشد أحمد القرعاوي والمنشد عبدالله العبودي والمنشد محمد العريني، ومن كلمات الشاعر عبدالله العتيبي، وكذلك العرضة السعودية واللون السامري، وتقدمهما فرقة تاج قصيبا الشعبية.

وسيشهد الحفل مشاركة إحدى الجاليات العربية بفلكلور شعبي. كما تم لأول مرة تخصيص جزء من مسرح الحفل الرسمي للحضور النسائي.

وتعمل البلدية حاليًا على تجهيز مقر الحفل. وقد عقدت اللجنة المنظمة لاحتفال العيد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات، وتشكيل اللجان الميدانية.

ومن المقرر أن تستمر احتفالات العيد على مدى ثلاثة أيام، تبدأ بالحفل الرسمي الذي سيقام مساء يوم العيد على شرف محافظ القويعية، وتنتهي ثالث أيام العيد.

هذا، وسيشهد الاحتفال الرسمي برامج وفعاليات، من أكثرها تميزًا أوبريت "عيد القويعية" الذي يشدو به المنشد أحمد القرعاوي والمنشد عبدالله العبودي والمنشد محمد العريني، ومن كلمات الشاعر عبدالله العتيبي. وكذلك العرضة السعودية واللون السامري، وتقدمهما فرقة تاج قصيبا الشعبية. وسيشهد الحفل مشاركة إحدى الجاليات العربية بفلكلور شعبي. كما تم لأول مرة تخصيص جزء من مسرح الحفل الرسمي للحضور النسائي.

أما اليومان الثاني والثالث من العيد فقد خُصصت برامجهما وفعالياتهما للأسرة والطفل؛ إذ سيستمتع الأطفال بالعديد من البرامج والفعاليات الترفيهية، من أبرزها فرقة ترفيهية على المسرح، ومجموعة من المنشدين، وعروض المهارات الرياضية، وفرقة نشيد الأطفال، وسحوبات على العديد من الجوائز المتنوعة.

كما سيوجد في مقر الحفل العديد من سيارات الفود ترك، ومقهى عربي، وكوفي شوب.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
01:12 AM

"بلدية القويعية" تكثف جهودها لاحتفالية كبيرة بعيد الفطر المبارك

لأول مرة تخصيص جزء من مسرح الحفل الرسمي للحضور النسائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القويعية
0
96

تكثف بلدية محافظة القويعية جهودها لتقديم أفضل الخدمات والبرامج والفعاليات الرسمية والترفيهية لاحتفالية كبيرة بعيد الفطر المبارك، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال الترفيه والسياحة، أكثرها تميزًا أوبريت "عيد القويعية" الذي يشدو به المنشد أحمد القرعاوي والمنشد عبدالله العبودي والمنشد محمد العريني، ومن كلمات الشاعر عبدالله العتيبي، وكذلك العرضة السعودية واللون السامري، وتقدمهما فرقة تاج قصيبا الشعبية.

وسيشهد الحفل مشاركة إحدى الجاليات العربية بفلكلور شعبي. كما تم لأول مرة تخصيص جزء من مسرح الحفل الرسمي للحضور النسائي.

وتعمل البلدية حاليًا على تجهيز مقر الحفل. وقد عقدت اللجنة المنظمة لاحتفال العيد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات، وتشكيل اللجان الميدانية.

ومن المقرر أن تستمر احتفالات العيد على مدى ثلاثة أيام، تبدأ بالحفل الرسمي الذي سيقام مساء يوم العيد على شرف محافظ القويعية، وتنتهي ثالث أيام العيد.

هذا، وسيشهد الاحتفال الرسمي برامج وفعاليات، من أكثرها تميزًا أوبريت "عيد القويعية" الذي يشدو به المنشد أحمد القرعاوي والمنشد عبدالله العبودي والمنشد محمد العريني، ومن كلمات الشاعر عبدالله العتيبي. وكذلك العرضة السعودية واللون السامري، وتقدمهما فرقة تاج قصيبا الشعبية. وسيشهد الحفل مشاركة إحدى الجاليات العربية بفلكلور شعبي. كما تم لأول مرة تخصيص جزء من مسرح الحفل الرسمي للحضور النسائي.

أما اليومان الثاني والثالث من العيد فقد خُصصت برامجهما وفعالياتهما للأسرة والطفل؛ إذ سيستمتع الأطفال بالعديد من البرامج والفعاليات الترفيهية، من أبرزها فرقة ترفيهية على المسرح، ومجموعة من المنشدين، وعروض المهارات الرياضية، وفرقة نشيد الأطفال، وسحوبات على العديد من الجوائز المتنوعة.

كما سيوجد في مقر الحفل العديد من سيارات الفود ترك، ومقهى عربي، وكوفي شوب.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,912
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,852
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,157
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,483

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة