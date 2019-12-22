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تقارب لم يزل الاختلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

ممثلو الدول الثلاث يلتقون في أديس أبابا بداية يناير

ذكر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم (الأحد)، أن وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء خزان سد النهضة، الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق وتشغيل السد تقاربت.

وأوضح عباس للصحفيين بعد اجتماع مع نظيريه المصري والإثيوبي في الخرطوم، أنه جرى الاتفاق على أخذ المواقف الجديدة كل على حدة لمناقشتها في الاجتماعات في أديس أبابا.

وأضاف أن الأطراف الثلاثة ستلتقي في العاصمة الإثيوبية في الثاني والثالث من يناير المقبل.

وأشار الوزير السوداني إلى أن الدول الثلاث اتفقت أيضًا على تعريفات الجفاف والتشغيل في الجفاف.

وقال: "هناك تقارب بصورة عامة وهناك اختلاف في وجهات النظر في بعض المواقف".

وتخشى مصر من أن يحد السد، الذي تقيمه إثيوبيا بالقرب من حدود السودان من مواردها المائية الشحيحة بالفعل، التي تعتمد في معظمها على مياه النيل.

وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس سد النهضة أثيوبيا مصر السودان

الرئيسية/ أخبار العالم

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تقارب لم يزل الاختلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة
سبق

ذكر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم (الأحد)، أن وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء خزان سد النهضة، الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق وتشغيل السد تقاربت.

وأوضح عباس للصحفيين بعد اجتماع مع نظيريه المصري والإثيوبي في الخرطوم، أنه جرى الاتفاق على أخذ المواقف الجديدة كل على حدة لمناقشتها في الاجتماعات في أديس أبابا.

وأضاف أن الأطراف الثلاثة ستلتقي في العاصمة الإثيوبية في الثاني والثالث من يناير المقبل.

وأشار الوزير السوداني إلى أن الدول الثلاث اتفقت أيضًا على تعريفات الجفاف والتشغيل في الجفاف.

وقال: "هناك تقارب بصورة عامة وهناك اختلاف في وجهات النظر في بعض المواقف".

وتخشى مصر من أن يحد السد، الذي تقيمه إثيوبيا بالقرب من حدود السودان من مواردها المائية الشحيحة بالفعل، التي تعتمد في معظمها على مياه النيل.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
10:20 PM

تقارب لم يزل الاختلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

ممثلو الدول الثلاث يلتقون في أديس أبابا بداية يناير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم (الأحد)، أن وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء خزان سد النهضة، الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق وتشغيل السد تقاربت.

وأوضح عباس للصحفيين بعد اجتماع مع نظيريه المصري والإثيوبي في الخرطوم، أنه جرى الاتفاق على أخذ المواقف الجديدة كل على حدة لمناقشتها في الاجتماعات في أديس أبابا.

وأضاف أن الأطراف الثلاثة ستلتقي في العاصمة الإثيوبية في الثاني والثالث من يناير المقبل.

وأشار الوزير السوداني إلى أن الدول الثلاث اتفقت أيضًا على تعريفات الجفاف والتشغيل في الجفاف.

وقال: "هناك تقارب بصورة عامة وهناك اختلاف في وجهات النظر في بعض المواقف".

وتخشى مصر من أن يحد السد، الذي تقيمه إثيوبيا بالقرب من حدود السودان من مواردها المائية الشحيحة بالفعل، التي تعتمد في معظمها على مياه النيل.

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