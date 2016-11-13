صدر الأمر الملكي بترقية ظافر فالح آل رمثان الشهراني، إلى رتبة رائد طيار؛ حيث قلد سلطان القرني قائد قاعدة طيران الأمن بالمنطقة الشرقيه المكلف العقيد طيار "الشهراني"، رتبته الجديدة، بحضور قائد إدارة العمليات العقيد طيار سعيد القحطاني.
"الشهراني" لرتبة رائد طيار بقاعدة المنطقة الشرقية
صدر الأمر الملكي بترقية ظافر فالح آل رمثان الشهراني، إلى رتبة رائد طيار؛ حيث قلد سلطان القرني قائد قاعدة طيران الأمن بالمنطقة الشرقيه المكلف العقيد طيار "الشهراني"، رتبته الجديدة، بحضور قائد إدارة العمليات العقيد طيار سعيد القحطاني.
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"الشهراني" لرتبة رائد طيار بقاعدة المنطقة الشرقيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-12
12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
09:30 PM
"الشهراني" لرتبة رائد طيار بقاعدة المنطقة الشرقية
صدر الأمر الملكي بترقية ظافر فالح آل رمثان الشهراني، إلى رتبة رائد طيار؛ حيث قلد سلطان القرني قائد قاعدة طيران الأمن بالمنطقة الشرقيه المكلف العقيد طيار "الشهراني"، رتبته الجديدة، بحضور قائد إدارة العمليات العقيد طيار سعيد القحطاني.
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