لقي شخص مصرعه في حادث تصادم وقع قبل مغرب اليوم بين مركبتين على طريق "الليث- غميقة"، وبالتحديد بالقرب من مدخل الليث. وتم نقل المتوفي إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام، فيما لم ينجم عن الحادث أي إصابة للطرف الثاني، وهم شباب يستقلون المركبة الأخرى. باشر الحادث مرور الليث، وفتح تحقيقًا لمعرفة ملابساته.

وفاة شخص في حادث تصادم مركبتين بالليث عبدالرزاق البجالي سبق 2020-03-30 لقي شخص مصرعه في حادث تصادم وقع قبل مغرب اليوم بين مركبتين على طريق "الليث- غميقة"، وبالتحديد بالقرب من مدخل الليث.



وتم نقل المتوفي إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام، فيما لم ينجم عن الحادث أي إصابة للطرف الثاني، وهم شباب يستقلون المركبة الأخرى.



باشر الحادث مرور الليث، وفتح تحقيقًا لمعرفة ملابساته.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 07:57 PM

وفاة شخص في حادث تصادم مركبتين بالليث وقع قبل مغرب اليوم على طريق "الليث- غميقة"





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لقي شخص مصرعه في حادث تصادم وقع قبل مغرب اليوم بين مركبتين على طريق "الليث- غميقة"، وبالتحديد بالقرب من مدخل الليث.



وتم نقل المتوفي إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام، فيما لم ينجم عن الحادث أي إصابة للطرف الثاني، وهم شباب يستقلون المركبة الأخرى.



باشر الحادث مرور الليث، وفتح تحقيقًا لمعرفة ملابساته.