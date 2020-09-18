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هزّة أرضية تضرب جزيرة "خرج" في إيران

بقوة 3.6 ريختر.. ولا أنباء عن خسائر

كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، عن حدوث هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة قريبة من جزيرة "خرج" بشمال منطقة الخليج.

وقال مركز الرصد الزلزلي في إيران: الهزة وقعت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، وكان مركزها على عمق 19 کیلومترًا.

وأضاف: يبعد مركز الهزة 68 کیلومترًا عن جزيرة خرج على خط الطول الجغرافي 49.62 شرقًا والعرض 29.25 شمالاً.

وأشار المركز إلى أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر، حيث وقع الزلزال على مسافة 68 كيلومترًا من الجزيرة.

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هزّة أرضية تضرب جزيرة "خرج" في إيران
سبق

كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، عن حدوث هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة قريبة من جزيرة "خرج" بشمال منطقة الخليج.

وقال مركز الرصد الزلزلي في إيران: الهزة وقعت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، وكان مركزها على عمق 19 کیلومترًا.

وأضاف: يبعد مركز الهزة 68 کیلومترًا عن جزيرة خرج على خط الطول الجغرافي 49.62 شرقًا والعرض 29.25 شمالاً.

وأشار المركز إلى أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر، حيث وقع الزلزال على مسافة 68 كيلومترًا من الجزيرة.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
06:09 PM

هزّة أرضية تضرب جزيرة "خرج" في إيران

بقوة 3.6 ريختر.. ولا أنباء عن خسائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، عن حدوث هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة قريبة من جزيرة "خرج" بشمال منطقة الخليج.

وقال مركز الرصد الزلزلي في إيران: الهزة وقعت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، وكان مركزها على عمق 19 کیلومترًا.

وأضاف: يبعد مركز الهزة 68 کیلومترًا عن جزيرة خرج على خط الطول الجغرافي 49.62 شرقًا والعرض 29.25 شمالاً.

وأشار المركز إلى أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر، حيث وقع الزلزال على مسافة 68 كيلومترًا من الجزيرة.

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