النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الشرقية ورياح سطحية بحائل والجوف

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من مرتفعات المدينة المنوّرة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وتنشط الرياح السطحية على منطقتَي حائل والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الشرقية ورياح سطحية بحائل والجوف
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من مرتفعات المدينة المنوّرة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وتنشط الرياح السطحية على منطقتَي حائل والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
08:17 AM

"الأرصاد": ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الشرقية ورياح سطحية بحائل والجوف

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
918

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من مرتفعات المدينة المنوّرة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وتنشط الرياح السطحية على منطقتَي حائل والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,593
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,258
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,396
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,085

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة