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عقب انقطاع الكهرباء عنها أمس.. "الفالح" يزور المناطق الجنوبية الليلة

سيلتقي أمراء المناطق وموظفو مركز التحكم الإقليمي بشركة الكهرباء

يصل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح للمناطق الجنوبية بعد قليل لمعاينة انقطاع التيار الكهربائي.

وعلمت "سبق" أن جدول زيارته يبدأ الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد لمطار أبها والالتقاء بأمير عسير، ثم التوجه لمركز التحكم الإقليمي بالشركة ومركز التحكم الإقليمي بالقطاع الجنوبي والالتقاء بموظفيه، ثم التوجه لمنطقة جازان في زيارة مماثلة، ثم نجران كذلك، بمدة ساعتين تقريبًا لكل منطقة.

فيما أشارت المعلومات إلى خلو جدول زيارات الوزير من منطقة الباحة التي لا يزال بها محافظات وقرى لم يعمل التيار الكهربي منذ أمس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب انقطاع الكهرباء عنها أمس.. "الفالح" يزور المناطق الجنوبية الليلة
سبق

يصل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح للمناطق الجنوبية بعد قليل لمعاينة انقطاع التيار الكهربائي.

وعلمت "سبق" أن جدول زيارته يبدأ الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد لمطار أبها والالتقاء بأمير عسير، ثم التوجه لمركز التحكم الإقليمي بالشركة ومركز التحكم الإقليمي بالقطاع الجنوبي والالتقاء بموظفيه، ثم التوجه لمنطقة جازان في زيارة مماثلة، ثم نجران كذلك، بمدة ساعتين تقريبًا لكل منطقة.

فيما أشارت المعلومات إلى خلو جدول زيارات الوزير من منطقة الباحة التي لا يزال بها محافظات وقرى لم يعمل التيار الكهربي منذ أمس.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
09:56 PM

عقب انقطاع الكهرباء عنها أمس.. "الفالح" يزور المناطق الجنوبية الليلة

سيلتقي أمراء المناطق وموظفو مركز التحكم الإقليمي بشركة الكهرباء

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
50
23,297

يصل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح للمناطق الجنوبية بعد قليل لمعاينة انقطاع التيار الكهربائي.

وعلمت "سبق" أن جدول زيارته يبدأ الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد لمطار أبها والالتقاء بأمير عسير، ثم التوجه لمركز التحكم الإقليمي بالشركة ومركز التحكم الإقليمي بالقطاع الجنوبي والالتقاء بموظفيه، ثم التوجه لمنطقة جازان في زيارة مماثلة، ثم نجران كذلك، بمدة ساعتين تقريبًا لكل منطقة.

فيما أشارت المعلومات إلى خلو جدول زيارات الوزير من منطقة الباحة التي لا يزال بها محافظات وقرى لم يعمل التيار الكهربي منذ أمس.

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