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شاهد أطفال على حافة الخطر.. صخر وطين في طريق المدرسة بـ"فحو أضم"

فيديو وثقه ولي أمر حمّل فيه شركة الأسباب مناشداً المسؤولين رفع الضرر

وثّق مواطن بقرية الفحو التابعة لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة؛ مقطع فيديو يُظهر فيه معاناة أبنائه وبناته للوصول إلى مدارسهم، بعد أن تسببت السيول الأخيرة التي تعرضت لها المنطقة في عزل منزله عن الطريق العام.

وأظهر المقطع الذي خصّ به المواطن بشير الجابري "سبق"، عبور أبنائه وبناته مع صبيحة اليوم الخميس للوصول إلى السيارة المخصصة لنقلهم والتي تقف على قرابة كيلومترين من المنزل، ولم تتمكن من عبور الطريق بعد أن تعرّض للانجراف، ما اضطر أبناءه بما فيهم أطفال إلى المخاطرة بأنفسهم للوصول إلى الطريق العام، بين الصخور والطين.

وأشار الأب في شكواه إلى أنه على هذا الحال منذ ثلاثة أيام، فيما لم تحرك الجهات المختصة ساكناً لإنهاء معاناته رغم مناشداته المتكررة، محمّلاً إحدى الشركات المنفذة للطريق الأسباب، دون أن تشرع في رفع الضرر عن منزله ومنزل عدد من أقاربه.

ولفت إلى أن لديه طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لم تتمكن من العبور بصحبة أشقائها، لصعوبة الطريق الممتد من المنزل إلى الطريق العام، ولا تزال في قائمة الغائبات عن المدرسة منذ ثلاثة أيام.

وناشد "الجابري" المسؤولين في وزارة النقل وبلدية المحافظة ضرورة إعادة فتح الطريق وإزالة الخطر، على وجه السرعة، إلى جانب مطالبته بطمر بعض الحفر المنتشرة على أرجاء الطريق المغلق التي تشكّل خطراً محتوماً على أطفاله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد أطفال على حافة الخطر.. صخر وطين في طريق المدرسة بـ"فحو أضم"
سبق

وثّق مواطن بقرية الفحو التابعة لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة؛ مقطع فيديو يُظهر فيه معاناة أبنائه وبناته للوصول إلى مدارسهم، بعد أن تسببت السيول الأخيرة التي تعرضت لها المنطقة في عزل منزله عن الطريق العام.

وأظهر المقطع الذي خصّ به المواطن بشير الجابري "سبق"، عبور أبنائه وبناته مع صبيحة اليوم الخميس للوصول إلى السيارة المخصصة لنقلهم والتي تقف على قرابة كيلومترين من المنزل، ولم تتمكن من عبور الطريق بعد أن تعرّض للانجراف، ما اضطر أبناءه بما فيهم أطفال إلى المخاطرة بأنفسهم للوصول إلى الطريق العام، بين الصخور والطين.

وأشار الأب في شكواه إلى أنه على هذا الحال منذ ثلاثة أيام، فيما لم تحرك الجهات المختصة ساكناً لإنهاء معاناته رغم مناشداته المتكررة، محمّلاً إحدى الشركات المنفذة للطريق الأسباب، دون أن تشرع في رفع الضرر عن منزله ومنزل عدد من أقاربه.

ولفت إلى أن لديه طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لم تتمكن من العبور بصحبة أشقائها، لصعوبة الطريق الممتد من المنزل إلى الطريق العام، ولا تزال في قائمة الغائبات عن المدرسة منذ ثلاثة أيام.

وناشد "الجابري" المسؤولين في وزارة النقل وبلدية المحافظة ضرورة إعادة فتح الطريق وإزالة الخطر، على وجه السرعة، إلى جانب مطالبته بطمر بعض الحفر المنتشرة على أرجاء الطريق المغلق التي تشكّل خطراً محتوماً على أطفاله.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
10:25 AM

شاهد أطفال على حافة الخطر.. صخر وطين في طريق المدرسة بـ"فحو أضم"

فيديو وثقه ولي أمر حمّل فيه شركة الأسباب مناشداً المسؤولين رفع الضرر

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وثّق مواطن بقرية الفحو التابعة لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة؛ مقطع فيديو يُظهر فيه معاناة أبنائه وبناته للوصول إلى مدارسهم، بعد أن تسببت السيول الأخيرة التي تعرضت لها المنطقة في عزل منزله عن الطريق العام.

وأظهر المقطع الذي خصّ به المواطن بشير الجابري "سبق"، عبور أبنائه وبناته مع صبيحة اليوم الخميس للوصول إلى السيارة المخصصة لنقلهم والتي تقف على قرابة كيلومترين من المنزل، ولم تتمكن من عبور الطريق بعد أن تعرّض للانجراف، ما اضطر أبناءه بما فيهم أطفال إلى المخاطرة بأنفسهم للوصول إلى الطريق العام، بين الصخور والطين.

وأشار الأب في شكواه إلى أنه على هذا الحال منذ ثلاثة أيام، فيما لم تحرك الجهات المختصة ساكناً لإنهاء معاناته رغم مناشداته المتكررة، محمّلاً إحدى الشركات المنفذة للطريق الأسباب، دون أن تشرع في رفع الضرر عن منزله ومنزل عدد من أقاربه.

ولفت إلى أن لديه طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لم تتمكن من العبور بصحبة أشقائها، لصعوبة الطريق الممتد من المنزل إلى الطريق العام، ولا تزال في قائمة الغائبات عن المدرسة منذ ثلاثة أيام.

وناشد "الجابري" المسؤولين في وزارة النقل وبلدية المحافظة ضرورة إعادة فتح الطريق وإزالة الخطر، على وجه السرعة، إلى جانب مطالبته بطمر بعض الحفر المنتشرة على أرجاء الطريق المغلق التي تشكّل خطراً محتوماً على أطفاله.

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