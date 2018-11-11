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مشهد مَهيب يخطف الأبصار من عفيف.. سحابة ترتدي عقدها من البروق

مقطع حصد آلاف الإعجابات بوسائل التواصل وتناقله محبو الطقس والطبيعة

وثّق أحد الهواة بمحافظة عفيف، مشهداً مهيباً لسحابة مثقلة بالبرد، وقد لبست عقدها من البروق، وتجلى فيها الجمال الرباني في شكل خطف بصر كل ما شاهدها.

مقطع الفيديو حصَد آلاف الإعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقله هواة الطقس ومحبو مشاهد الطبيعة على نطاق واسع.

يُذكر أن محافظة عفيف حَظِيت -خلال الأسبوع الماضي- بهطول أمطار متفرقة، ترواحت بين المتوسطة إلى الغزيرة، وكانت مصحوبة بزخات البرد على بعض المواقع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشهد مَهيب يخطف الأبصار من عفيف.. سحابة ترتدي عقدها من البروق
سبق

وثّق أحد الهواة بمحافظة عفيف، مشهداً مهيباً لسحابة مثقلة بالبرد، وقد لبست عقدها من البروق، وتجلى فيها الجمال الرباني في شكل خطف بصر كل ما شاهدها.

مقطع الفيديو حصَد آلاف الإعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقله هواة الطقس ومحبو مشاهد الطبيعة على نطاق واسع.

يُذكر أن محافظة عفيف حَظِيت -خلال الأسبوع الماضي- بهطول أمطار متفرقة، ترواحت بين المتوسطة إلى الغزيرة، وكانت مصحوبة بزخات البرد على بعض المواقع.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
10:23 AM

مشهد مَهيب يخطف الأبصار من عفيف.. سحابة ترتدي عقدها من البروق

مقطع حصد آلاف الإعجابات بوسائل التواصل وتناقله محبو الطقس والطبيعة

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
6
20,009

وثّق أحد الهواة بمحافظة عفيف، مشهداً مهيباً لسحابة مثقلة بالبرد، وقد لبست عقدها من البروق، وتجلى فيها الجمال الرباني في شكل خطف بصر كل ما شاهدها.

مقطع الفيديو حصَد آلاف الإعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقله هواة الطقس ومحبو مشاهد الطبيعة على نطاق واسع.

يُذكر أن محافظة عفيف حَظِيت -خلال الأسبوع الماضي- بهطول أمطار متفرقة، ترواحت بين المتوسطة إلى الغزيرة، وكانت مصحوبة بزخات البرد على بعض المواقع.

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