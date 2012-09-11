ضمن برامج موسم عنيزة للتمور، الذي تُنَظّمه الغرفة التجارية بالتعاون مع البلدية؛ يرعى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم -مغربَ اليوم- ندوة مشتركة بالتعاون مع مكتب الزراعة وصندوق التنمية والمركز الوطني للنخيل والتمور. وقال رئيس الغرفة التجارية نزار بن حمد الحركان: إن الغرفة حَرَصت على أن تدعم موسم عنيزة للتمور بحزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية المختلفة التي تهم أصحاب الشأن؛ مثل "أسبوع للمزارع" و"أسبوع لصناعات التمور" و"أسبوع لريادة الأعمال" و"أسبوع للتصدير"، وكل أسبوع يهتم بالمواضيع المرتبطة به بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف "الحركان": "تأتي الندوة ضمن أسبوع المزارع من أسابيع البرامج التي تنفذها الغرفة؛ حيث تهدف إلى التعريف بكل الخدمات التي تقدم للمزارع في سبيل المحافظة على منتج التمور وأهمية الاهتمام به وتسويقه وتصديره؛ علاوة على عرض التجارب الناجحة في كل أسبوع". واختتم بتقديم شكره لأمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، على دعمه اللا محدود لكل الأنشطة بالمنطقة؛ وتحديدًا الخاصة بمنتج التمور الذي تشتهر به المنطقة، ويعد رافدًا اقتصاديًّا هامًّا، وأحد اهتمامات رؤية الوطن 2030م".

اليوم.. ندوة تثقيفية ضمن أسبوع المزارع في موسم عنيزة للتمور صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-11 ضمن برامج موسم عنيزة للتمور، الذي تُنَظّمه الغرفة التجارية بالتعاون مع البلدية؛ يرعى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم -مغربَ اليوم- ندوة مشتركة بالتعاون مع مكتب الزراعة وصندوق التنمية والمركز الوطني للنخيل والتمور.

وقال رئيس الغرفة التجارية نزار بن حمد الحركان: إن الغرفة حَرَصت على أن تدعم موسم عنيزة للتمور بحزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية المختلفة التي تهم أصحاب الشأن؛ مثل "أسبوع للمزارع" و"أسبوع لصناعات التمور" و"أسبوع لريادة الأعمال" و"أسبوع للتصدير"، وكل أسبوع يهتم بالمواضيع المرتبطة به بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف "الحركان": "تأتي الندوة ضمن أسبوع المزارع من أسابيع البرامج التي تنفذها الغرفة؛ حيث تهدف إلى التعريف بكل الخدمات التي تقدم للمزارع في سبيل المحافظة على منتج التمور وأهمية الاهتمام به وتسويقه وتصديره؛ علاوة على عرض التجارب الناجحة في كل أسبوع".

واختتم بتقديم شكره لأمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، على دعمه اللا محدود لكل الأنشطة بالمنطقة؛ وتحديدًا الخاصة بمنتج التمور الذي تشتهر به المنطقة، ويعد رافدًا اقتصاديًّا هامًّا، وأحد اهتمامات رؤية الوطن 2030م".

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 11:00 AM

اليوم.. ندوة تثقيفية ضمن أسبوع المزارع في موسم عنيزة للتمور





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ضمن برامج موسم عنيزة للتمور، الذي تُنَظّمه الغرفة التجارية بالتعاون مع البلدية؛ يرعى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم -مغربَ اليوم- ندوة مشتركة بالتعاون مع مكتب الزراعة وصندوق التنمية والمركز الوطني للنخيل والتمور.

وقال رئيس الغرفة التجارية نزار بن حمد الحركان: إن الغرفة حَرَصت على أن تدعم موسم عنيزة للتمور بحزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية المختلفة التي تهم أصحاب الشأن؛ مثل "أسبوع للمزارع" و"أسبوع لصناعات التمور" و"أسبوع لريادة الأعمال" و"أسبوع للتصدير"، وكل أسبوع يهتم بالمواضيع المرتبطة به بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف "الحركان": "تأتي الندوة ضمن أسبوع المزارع من أسابيع البرامج التي تنفذها الغرفة؛ حيث تهدف إلى التعريف بكل الخدمات التي تقدم للمزارع في سبيل المحافظة على منتج التمور وأهمية الاهتمام به وتسويقه وتصديره؛ علاوة على عرض التجارب الناجحة في كل أسبوع".

واختتم بتقديم شكره لأمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، على دعمه اللا محدود لكل الأنشطة بالمنطقة؛ وتحديدًا الخاصة بمنتج التمور الذي تشتهر به المنطقة، ويعد رافدًا اقتصاديًّا هامًّا، وأحد اهتمامات رؤية الوطن 2030م".